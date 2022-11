Lucía Dominguín da un paso atrás tras las polémicas declaraciones sobre la muerte de su padre

Tras convertirse en la última expulsada de Pesadilla en el Paraíso, Lucía Dominguín fue entrevistada por Carlos Sobera este domingo en el debate. Una vez en el plató, La ex concursante sorprendió con su reacción al ver las imágenes en las que hablaba sobre el accidente en el que falleció su padre.

En las imágenes, Lucía Dominguín se sinceraba con Gloria Camila sobre aquel accidente. «Murió cuando Palito tenía 4 meses, no lo conoció. Se cayó por unas escaleras, yo creo que la mujer lo empujó», dijo la concursante, señalando directamente a Rosario Primo de Rivera, la segunda mujer de su padre.

Este domingo, ya en plató, Carlos Sobera le preguntó por este asunto y después de ver las imágenes, la ex concursante dio marcha atrás en sus declaraciones. «Yo también pienso que la Tierra es plana, digo muchas cosas», fueron sus primeras palabras.

«O le empujaron o se cayó. Yo no estaba, yo no lo vi. Mira mi cara en las imágenes… Es un poema», señaló la ex concursante sin querer entrar a fondo en el asunto. «Hay veces que tienes una sensación, yo tengo esa sensación. Fue tan trágico y repentino… Tengo el derecho de pensar lo que me dé la gana. Sé que cayó, nada más», añadió.

A pesar de la insistencia de Carlos Sobera, Lucía Dominguín prefirió no hablar más del tema. «Si quieres saber llévame a tu casa y te lo cuento todo… Esto se lo conté a estos niños porque se preocupan por si este me quiere o este no y quería hacerles ver que hay cosas muchas más importantes. Fue una lección de vida», le dijo al presentador.

Lucía Dominguín también habló sobre la relación que tenían sus hermanos y ella con la segunda mujer de su padre: «Nos llevábamos mejor con mi padre que con ella, yo estaba en un momento bastante complicado y delicadito, mío personal, pero con mi padre siempre me he llevado fenomenal. Mi hermana Paola es la que más relación tenía con ella. Ahora tengo otra percepción de la vida, la veo muy diferente», zanjó la ex concursante.