‘Pesadilla en el Paraíso’: Lucía Dominguín asegura que cree que su padre fue asesinado

Durante el sexto debate de Pesadilla en el paraíso, Lucía Dominguín se rompe al explicarle a Gloria Camila cual es la razón de que su padre muriera, pues según ella no murió en un accidente doméstico como dicen sino, se cayó por las escaleras y asegura que la mujer le empujó.

Minutos antes de que Gloria Camila fuera la persona expulsada por la audiencia, Lucía Dominguín se abría en canal para contar la historia de la muerte de su padre, el torero, Luis Miguel Dominguín.

Luis Miguel Dominguín murió en un accidente doméstico el 8 de mayo de 1996 a los 69 años, en el momento de su caída solo se encontraba con su mujer Rosario Primo de Rivera y Urquijo. Las autoridades confirmaron que tuvo una insuficiencia cardíaca la cual le provocó un derrame cerebral. Si embargo, Lucía no se cree esa versión.

“Se cayó por unas escaleras, de los hematomas y contusiones de la caída murió. Creo que su mujer lo empujó. Hubo una pelea, había unas escaleras y cayó para abajo”. Gloria Camila no se lo podía creer y no dudó en preguntar si nunca se había investigado su muerte. “Sí, un moratón y no sé qué, se quedó todo muy oculto hasta el parte médico lo tenían controlado”, comentaba Lucía a su compañera de programa.

Gloria Camila seguía sin dar crédito y comentó que incluso podría haber estado todo planeado. “Es lo que tiene la familia de Primo de Rivera, tienen mucho poder, pudieron meter a alguien allí y …”, explicaba Lucía muy disgustada ante toda esta situación.

Pero no acabó ahí, también contó como vivió el rapto de sus hijos por parte de su exmarido Alessandro Salvatore cuando ellos tenían 6 y 11 años.

Lucía Dominguín dejó a su marido y se fue de México, en ese momento, recibió una llamada por parte de su suegra diciéndole que no iba a volver a ver a sus hijos nunca más. Tras más de un año y medio sin saber dónde estaban y con Lucía Dominguín tan desesperada que quiso quitarse la vida, finalmente los encontraron, pero ella todavía no lo ha superado.