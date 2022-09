Gloria Camila, en shock por esta traición en ‘Pesadilla en el paraíso’

Pesadilla en el paraíso es el nuevo reality de Mediaset. Aunque comenzó hace varias semanas, es ahora cuando están surgiendo numerosos conflictos entre los concursantes. Una de las más afectadas ha sido Gloria Camila, quien ha empezado a sentirse realmente incómoda en la granja más famosa de la televisión.

La hija de Rocío Jurado comenzó convirtiéndose en alguien intocable por la gran mayoría de sus compañeros. Una actitud que colaboradores como Alexia Rivas no dudaron en criticar. De hecho, la periodista está convencida de que Gloria Camila no ha mostrado su verdadera cara para evitar ser nominada.

A pesar de todo, conforme van pasando los días, la colaboradora de Ya es verano ha ido perdiendo muchos apoyos. Por si fuera poco, no ha dudado en estallar al darse cuenta de que ya no tiene a su lado a Xavier Font, a quien consideraba como uno de sus confidentes en este reality.

Lejos de que todo quede ahí, Gloria Camila se ha sentido realmente decepcionada por el artista. Y todo porque, según ella, el artista le habría dado la espalda en cuanto ha conseguido ser el capataz en Pesadilla en el paraíso. Una situación que ha querido criticar frente a varios de sus compañeros.

“Soy su princesa y su princesa no se ha comido nada, solo una mierda”, espetó Gloria Camila. Lo hizo justo después de darse cuenta de que Xavier Font no la eligió para dormir en la habitación principal ni para ser uno de los cuatro participantes en el juego de la inmunidad. Y es que el capataz ha querido quedarse con Steisy, Alyson Eckmann, Mónica Hoyos y Víctor Janeiro.

Alyson Eckmann vence a sus compañeros en la prueba y se convierte en inmune#PesadillaEnElParaíso https://t.co/OZC9K44Xuk — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 20, 2022

“Me ha dolido un poco que no me eligiese, porque soy su princesa”, aseguró Gloria Camila a Mónica Hoyos. “¿Qué tiene, más relación con Alyson que conmigo? Hemos ido a hablar juntos y a desahogarnos… Que no me diga ‘princesa intocable, qué bonita eres y eres maravillosa’”. Por si fuera poco, siguió criticando a su compañero.

Sobre todo tras haber elegido a la concursante estadounidense para el juego de inmunidad, y no a ella: “Pensaba que yo estaba antes. Me ha sorprendido, pero la vida te da sorpresas y cada día es algo nuevo. Me espero ser la aspirante a nominada. No soy tan importante para él como esperaba y me está decepcionando”. Es más que evidente que esta traición va a marcar cierta distancia entre los dos. ¿Lograrán solucionar las cosas antes de que esto suceda?