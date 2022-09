Alexia Rivas desvela la estrategia de Gloria Camila en ‘Pesadilla en el paraíso’

Hace tan solo unos días que Pesadilla en el Paraíso aterrizó en Telecinco, y ya sus concursantes están siendo muy cuestionados. Unas de las que más momentos está protagonizando hasta ahora en el programa es Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano, que parece tener a todos sus compañeros de su lado. Sin embargo, en la realidad, en el plató, Alexia Rivas no está de acuerdo.

La colaboradora de televisión y Nagore Robles han sido dos de las figuras que más criticas se han mostrado con la concursante. De hecho, la expulsión de Pipi Estrada, que para Rivas aportaba mucho más al reality que la influencer, ha sido una autentica pena.

Alexia Rivas: “Parece que a Gloria la van a beatificar, ha entrado al concurso a lavar su imagen. Cuando entra a un reality parece sor Gloria, debería sacar su verdadera cara. No me parece una persona empática, se ha portado mal con gente de su familia” #PesadillaDebate2 pic.twitter.com/UotNkZbkX8 — Rafael García López 🤍⚽🕺🤍 (@RafaelGarciaLAF) September 18, 2022

«Pipi era súper necesario, espero que no se vayan yendo los que más divertido hacen el programa. Me parece que están todos detrás de Gloria Camila haciéndole la pelota. Me parece aburridísimo. Ella ha entrado ahí a lavar su imagen. Parece sor Gloria y no es así. Debería sacar su verdadera cara y ser ella misma», ha expresado en el debate de Pesadilla en el paraíso.

Al escuchar dicho ataque hacia su prima, el familiar de Gloria Camila y sobrino de José Ortega Cano salió en su defensa. Y es que, señaló que el resto de concursantes habían «ido a machete en su contra y que estaba madurando». Sin embargo, este argumento no terminó de convencer a Alexia Rivas, pero tampoco a Nagore Robles.

«Da una cara que no es la real. La conoce toda España. Hemos visto bastantes cosas. No quiero entrar en temas que no tengan nada que ver con este concurso, pero no me parece una persona empática, me parece una persona que se ha portado mal con gente de su familia, entra a un reality y da una cara que no es la real… no es tan santita ni tan buena como lo es en la calle», sentenció.