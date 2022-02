El pasado viernes 25 de febrero Telecinco decidía dar un vuelco a su programación para volver a incluir ‘Viernes Deluxe’. La primera invitada de esta nueva etapa fue Alexia Rivas, quien lleva en el foco mediático varias semanas desde que se anunció la separación de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, ya que se la relacionó con el canario.

La sobrina de la tonadillera asumió que la posible relación entre ellos no era de su agrado. La periodista, por su parte, desmintió los rumores de un posible acercamiento y aclaró que los viajes continuos a Gran Canaria se deben a que lleva viajando a la isla ocho años. Y todo porque tuvo un novio de allí con el que duró tres años, por lo que no relaciona los viajes con el exsuperviviente.

Lo colaboradores del programa de Telecinco no dudaron en ir en contra de la gallega y acusarla de llevar más allá el tema para que su nombre siga sonando. En esta ocasión, ella recordó que en todo momento lo negó y nunca afirmó una posible relación con el ya exmarido de la colaboradora, siendo en todo momento una bonita amistad. «Ella lo ha negado desde el primer día, pero lo que pasa es que no la habéis querido escuchar», agregó Jorge Javier Vázquez a favor de ella para después añadir que su trabajo como colaboradora era muy de su agrado.

«Tiene como un doble discurso que a mí no me ha gustado y así se lo he hecho saber a través de Omar, ella sabe que no tiene nada conmigo, sabe que Omar volvería con ella, pero luego dice cosas mías, critica mis extensiones… entre mujeres no debemos tener este tipo de envidias. Sé que no le gusto, pero no entiendo el motivo», sentenció Alexia Rivas sobre la sobrina de Isabel Pantoja.