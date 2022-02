Anabel Pantoja se delata al hablar de una posible relación entre Omar Sánchez y Alexia Rivas. La influencer ha reaccionado cuando ha sido preguntada por la posibilidad de que ambos estén juntos.

La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ ha viajado a Canarias y ha tenido un encuentro con la expareja de la sevillana. «Ha tenido bastante trabajo y no se le ha podido ver con ella», asegura la sobrina de Isabel Pantoja y es que ella ha afirmado que habla con su expareja «todos los días».

Además, la joven ha comentado que «los tiros no van por ahí» y pone la mano en el fuego por el canario. «No hay nada entre ellos», confirma Anabel Pantoja, quien ha explicado que si creyese que hubiera algún peligro no estaría tan tranquila en este momento. Además, le han preguntado a la influencer que pasaría si esta posible relación fuera real.

Anabel Pantoja afirma que no quiere que Alexia y Omar «estén juntos» 💥 #omargada https://t.co/F5at3et1Ne — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 21, 2022

«Me dices que hay una foto de Omar y Alexia besándose y ya estoy en Sevilla. No quiero que esté con ella. Simplemente porque se me ha dicho somos amigos, somos amigos y si veo que eso existe… me creo lo que me dice la persona con la que he estado cuatro años. Alexia es una buena niña para él y le aconseja y le ayuda, pues ya está», ha contestado la sobrina de la tonadillera.

Por otra parte, ‘Sálvame’ ha asegurado que Omar Sánchez estaría preparando una entrevista para decir cosas que no se dijeron en la anterior, todo ello según una persona cercana al canario. Esto ha provocado una reacción en la influencer y ha enviado un mensaje muy rotundo. «Al entorno, dejad de mentir ya y de meter cizaña. Si hace la entrevista está en su derecho a hacer lo que quiera».