No es ningún secreto que ‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más nos ha sorprendido en los últimos tiempos. Llegó pisando fuerte a Telecinco, donde cada semana se emitían varios capítulos en prime time. Gracias a esta decisión cada vez fueron más las personas que se engancharon completamente a esta historia.

Lo que pocos han descubierto es que, tras un total de 52 capítulos, ‘Love is in the air’ ha llegado a su fin en Turquía. La última entrega se emitió, precisamente, el pasado miércoles 8 de septiembre. Esta serie, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, ha conseguido hacer historia no solamente en su país natal, sino también en otros treinta.

Podría decirse que estamos ante un auténtico fenómeno mundial. Bien es cierto que Mediaset decidió quitar ‘Love is in the air’ de Telecinco a pocos capítulos del final de la primera temporada. ¿La razón? No estaban cosechando los datos de audiencia necesarios, sumado al hecho de que se estaba emitiendo la Eurocopa.

Por ese mismo motivo, se decidió pasar a Divinity, convirtiéndose en todo un acierto. Y es que la cadena de Mediaset está registrando cifras de audiencia récord gracias a esta ficción turca. Es entonces cuando no solamente terminaron de emitir la primera temporada, sino que empezaron a hacerlo con la segunda temporada.

Es por eso cuando nos surge una pregunta. Si la serie ya ha terminado su emisión en Turquía, ¿cuánto queda para que podamos disfrutar del final de la serie en España? Haciendo cuentas, debemos tener en cuenta que FOX Turquía emitía capítulos de, aproximadamente, 135 minutos.

Divinity, por su parte, no llega a los 30 minutos. Así pues, si todo va como está previsto, podremos disfrutar del final de ‘Love is in the air’ a finales de octubre. Todo ello si contamos la emisión en televisión, ya que en mitelePLUS llegará unos cuantos días antes. Ya queda menos para ver qué ocurre con la pareja formada por Serkan Bolat y Eda Yildiz.