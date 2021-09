‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos, y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 142 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta hemos sido partícipes de cómo Eda Yildiz ha seguido manteniendo distancias con Serkan Bolat a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Y es que la joven no termina de fiarse del todo.

Es mucho el sufrimiento que ha padecido en los últimos años, y tiene claro que no está dispuesta a pasar por lo mismo. Eso sí, es testigo de cómo Serkan Bolat tiene un acercamiento con su amiga, algo que hace que la arquitecta se muera de celos. ¿Esto hará que la pareja se acerque o se aleje para siempre?

Eda mantiene las distancias con Serkan, pero el acercamiento de él hacia su amiga despierta los celos de ella 😑 Ya puedes ver lo nuevo de #LoveIsInTheAir de @divinity_es en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/IXklyr01C8 pic.twitter.com/osX0i5PCDG — mitele plus (@miteleplus) September 17, 2021

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 143 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta, observamos cómo ahora que Serkan Bolat y Eda Yildiz viven bajo el mismo techo, parece que han encontrado una oportunidad de oro para acercar posturas.

El empresario cada vez está más cerca de la arquitecta y, siendo honestos, esta situación no le puede hacer más feliz. Poco a poco está observando cómo su sueño está haciéndose realidad, y es que jamás pensó que volvería a ver a Eda Yildiz después de tantos años y, sobre todo, que tuviera una hija con ella.

Por ese mismo motivo, Serkan Bolat quiere demostrar a Eda Yildiz que todo lo que ocurrió en el pasado no volverá a repetirse, dejándole claro que pueden llegar a ser una familia muy feliz. La arquitecta ¿terminará de confiar en el empresario? ¿Cuál será la decisión que tome al respecto? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.