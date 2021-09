No es ningún secreto que ‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. Esto no es producto de la casualidad, ya que todo el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo para sorprendernos con todas y cada una de las entregas.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 146 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando vemos cómo Eda Yildiz ha tenido la idea de preparar una cena muy especial con toda la familia. Lo ha hecho utilizando la excusa de hacer oficial, de una vez por todas, su relación con Serkan Bolat.

Y no solamente eso, sino también para que el empresario y su padre limen asperezas después de lo ocurrido. Ahora bien, una vez más y como ocurre en esta ficción turca, las cosas no han salido como ellos esperan. Por lo tanto, tendrán que hacer frente a una nueva, sorprendente e inesperada situación.

Eda prepara una cena para toda la familia con el objetivo de anunciar su relación con Serkan, pero no todo saldrá a pedir de boca 🤔 🙌 Disfruta de otra nueva entrega de #LoveIsInTheAir de @divinity_es en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/B0fNt8XSTg pic.twitter.com/4AHcOqWBV1 — mitele plus (@miteleplus) September 24, 2021

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 147 de ‘Love is in the air’. Así pues, observamos cómo Serkan Bolat no ha dudado un solo segundo en aliarse tanto con su hija Kiraz como con su familia y el resto de amigos. ¿La razón? Está preparando una sorpresa que nadie logrará olvidar.

Sobre todo Eda Yildiz. Somos partícipes de una de las ceremonias más esperadas tanto por ellos como por los fieles seguidores de la serie turca. Por fin, después de tantísimos años de sufrimiento, los arquitectos más famosos del momento darán un paso más allá en su relación. ¡Han terminado de formalizarla!

Por lo tanto, es más que evidente que estamos ante el principio del resto de sus vidas. Pase lo que pase y pese a quien le pese, Serkan Bolat y Eda Yildiz se han unido para siempre. La felicidad ha llegado para quedarse, y ellos están dispuestos a todo para mantenerla en sus vidas. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.