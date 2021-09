‘Love is in the air’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más nos está sorprendiendo, y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia de amor que protagonizan Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 145 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando observamos cómo Aydan Bolat empieza a barajar la posibilidad de desvelar a su hijo, Serkan, la verdad sobre quién es su verdadero padre. Un hecho que, desde luego, marcará para siempre al empresario.

Éste se siente completamente ajeno a las preocupaciones que está teniendo su madre. Tanto es así que está experimentando un momento absolutamente precioso y mágico con Eda Yildiz. Parece que, poco a poco, están dejando atrás tanto el pasado como el dolor que experimentaron en él.

Después de todo por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 146 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta, vemos cómo Eda Yildiz se ha convertido en una de las grandes protagonistas. ¿La razón? La joven ha utilizado como excusa el hecho de oficializar su relación con Serkan Bolat para hacer algo muy concreto.

La arquitecta ha preparado una cena para toda la familia. Entre otras cuestiones, también para tratar de limar asperezas entre Serkan Bolat y su padre. A pesar de los esfuerzos, y como suele ocurrir en esta ficción turca, las cosas no han salido como esperaban. Por lo que tienen que enfrentarse a un nuevo revés de la vida.

Sea como sea, lo que debemos destacar es que Serkan Bolat y Eda Yildiz están más unidos que nunca. Tienen muy claro lo que sienten el uno por el otro, por lo que no dejarán de luchar contra viento y marea para disfrutar tanto de su amor como de esa familia que han formado con Kiraz. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.