‘Love is in the air’, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas con más éxito de nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 144 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta observamos cómo, después de todo lo sucedido en los últimos tiempos, Eda Yildiz ha tomado la decisión de sincerarse con Serkan Bolat. Es más, ha querido ser completamente honesta.

Es entonces cuando le hace saber que está realmente aterrorizada con la posibilidad de perderle, de nuevo, para siempre. Eda Yildiz tiene claro que teme que Serkan Bolat vuelva a hacerle daño. Por ese mismo motivo se creó una coraza, para poder vivir su vida lo más tranquila posible.

Eda se sincera con Serkan confesándole su miedo de perderle para siempre otra vez 😖

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 145 de ‘Love is in the air’. Así pues, en esta ocasión, somos partícipes de cómo Aydan Bolat comienza a barajar una posibilidad: contar a Serkan Bolat, su hijo, la verdad sobre quién es, en realidad, su padre. Un hecho que podría marcar un punto de inflexión en su vida.

El arquitecto, por su parte, se encuentra completamente ajeno a las inesperadas inquietudes de su madre. Ni tan siquiera se plantea la posibilidad de que toda su vida ha sido marcada por una mentira. ¿Cuál será su reacción cuando se entere del secreto de Aydan Bolat? ¿Qué decisión tomará al respecto?

Lo que es un hecho es que Serkan Bolat está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida junto al amor de su vida, Eda Yildiz, y también junto a la pequeña Kiraz, su hija. Hace tan solo unos meses no imaginaba que iba a volver a ver a la arquitecta y mucho menos sabía que tenía una hija. ¡Cómo han cambiado las cosas! Y la de cambios que experimentará próximamente. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.