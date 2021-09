‘Love is in the air’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones turcas que más nos está sorprendiendo. Y siendo honestos, no es para menos. Mediaset ha hecho una grandísima apuesta con esta historia, protagonizada por Hande Erçel (Eda Yildiz) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 143 de ‘Love is in the air’. Entre otras tantas cuestiones observamos cómo, finalmente, uno de los mayores deseos de la pequeña Kiraz se ha hecho realidad. Y es que sus padres, Serkan Bolat y Eda Yildiz, finalmente vivan bajo el mismo techo.

Es por eso que el empresario se da cuenta de que tiene una oportunidad de oro para acercarse cada vez más a la arquitecta, a la que considera el amor de su vida. Es la ocasión más que perfecta para cumplir su sueño de llegar a ser, los tres, una familia muy feliz. Pondrá todo de su parte para que así sea.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 144 de ‘Love is in the air’. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo la pareja más querida de la serie ha tenido una conversación que, desde hace mucho tiempo, tenían pendiente. Tanto es así que Eda Yildiz ha terminado sincerándose como nunca.

Mirando al empresario a los ojos, le confiesa que tiene muchísimo miedo de volver a perderle una vez más. La joven es absolutamente consciente de que no podría enfrentarse a una situación similar a las anteriores. Después de todo lo que ha ocurrido en el pasado, es evidente que teme que Serkan Bolat vuelva a hacerle daño.

Por ese mismo motivo decidió crearse una coraza, para tratar de evitar que los mismos errores del pasado volvieran a ocurrir. El arquitecto le ha prometido, por su amor y por su hija Kiraz, que todo eso ha quedado atrás. ¿Terminará Eda Yildiz confiando, una vez más, en Serkan Bolat? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.