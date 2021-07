Después de una larguísima espera, al fin ha llegado el día en el que podemos escuchar el nuevo disco de Lola Índigo, ‘La Niña’. Uno de los proyectos más importantes en su carrera profesional. El álbum, además de tener un concepto muy especial y diferente, contiene colaboraciones de lo más especiales.

Si lo que estabas buscando era un disco que te pudiese acompañar con tus amigos y en los momentos de más soledad, estas son tus canciones. «Un segundo álbum con quince temas que son una zambullida en las rosadas aguas de la memoria adolescente, un viaje al pop de las divas de principios de siglo y al reguetón de vieja escuela», cuenta Lola Índigo en una entrevista para Vogue.

Mimi Doblas se dio a conocer en la edición de 2017 de ‘Operación Triunfo’, con su single ‘Ya no quiero ná’, la cantante conmocionó a toda España con sus ritmos tan urbanos. Desde entonces, su trayectoria ha ido hacia arriba. En 2019 lanzaba su primer álbum ‘Akelarre’, pero según ella misma en esta misma entrevista, el concepto y la calidad de ‘La Niña’ va mucho más allá.

“Para mí, este nuevo disco es artísticamente superior”, comenta. La producción, el sonido, concepto, arte y hasta el más mínimo detalle ha sido trabajado a fondo para dar a su público uno de los trabajos más ambiciosos en los que se ha involucrado.

‘La Niña’ está inspirada en la música de los 2000, en artistas como Gwen Stefani y Britney Spears, y en el sonido latino y reggaetonero de artistas como Don Omar y Daddy Yankee. “Contiene la esencia de por qué quise ser pop star desde pequeña. Era lo que siempre había soñado, y ahora que tengo lo que siempre he querido no puedo tener lo que siempre he tenido”, dice Lola Índigo.

La artista granadina ha explicado también qué ha cambiado de su vida con la llegada de tanta fama y reconocimiento: “No por tener más éxito el tanque va a ser más grande”. A lo que añade: “Yo siempre he sido muy feliz en un escenario. El tanque estaba hasta arriba cuando cantaba en un cabaré en Marbella”.

Uno de los singles que escuchábamos hace poco era ‘Spice Girls’, una canción que no ha parado de sonar en la radio con el que la cantante ha querido reflejar su libertad creativa. “Con el primer disco no hay expectativas, pero enfrentarse al segundo es diferente, y yo me quiero sentir libre para experimentar y hacer cosas inesperadas. Necesitaba desarrollar otra parte de mí, quizá menos comercial, introducir un sonido nuevo… Y sabía que mis fans lo iban a entender”, comenta para el mencionado medio.

Pero en este disco hay de todo: entre las colaboraciones podemos escuchar a Don Patricio, Mala Rodríguez (con quien ya ha colaborado en varias ocasiones), Khea, Lyanno, Roy Borland. Pero quizá una de las que más ganas teníamos escuchar era ‘Niña de la escuela’ junto a TINI y Belinda. Este verano podremos escuchar sus canciones en directo en una gira que comenzó el pasado 24 de junio y que se alargará hasta el 12 de noviembre. En total, Lola Índigo estará en 16 conciertos repartidos por España, aunque aún quedan más fechas por confirmar.