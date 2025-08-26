Le llueven las críticas a Maluma por su apoyo a Bukele, presidente de El Salvador: «Cerebro vacÍo y podrido»

El cantante Maluma ha protagonizado una imagen muy comentada durante su concierto en El Salvador, celebrado el pasado 23 de agosto de 2025. El colombiano continúa con su gira +Pretty +Dirty World Tour y en su show expresó su admiración por la gestión del presidente Nayib Bukele. En un momento de la noche, antes de interpretar una canción, el artista dedicó unas palabras al público, destacando los cambios positivos que percibió en el país desde que el político ha puesto en marcha sus medidas, especialmente las dedicadas a aumentar la seguridad en el país y conseguir un milagro económico gracias a sus medidas revolucionarias, como adoptar el Bitcoin como forma de pago legal.

«Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando El Salvador», afirmó Maluma, elogiando las medidas implementadas por el Gobierno, que han generado opiniones divididas entre los ciudadanos. Según el cantante, desde su llegada al país notó una «energía bonita», con «calles limpias» y personas «amorosas y cariñosas». Además, no dudó en desear que es su país se tomase como ejemplo esta gestión: «Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano de El Salvador».

Estas palabras fueron aplaudidas por los fans presentes en el concierto, pero han generado una ola de críticas en redes sociales, especialmente entre los críticos a las políticas de Bukele, que llegó al Gobierno en el año 2019. Sus políticas rompedoras no gustan a todos, por eso Maluma ha visto que sus palabras han sido respondidas por muchos en la red.

«Si sales a la calle sin esa camisa, la Policía de ese país que tanto admiras te mete preso por el solo hecho de tener tatuajes», escribió un internauta, burlándose así de la imagen que el cantante tiene, que podría ser confundido con un miembro de las maras del país.

Otros comentarios fueron aún más críticos, calificando las palabras de Maluma como «hipócritas» y «cínicas», e incluso insultándolo con frases como «cerebro vacío y podrido por dentro». Estas reacciones reflejan la polarización que generan las políticas de Bukele, especialmente su enfoque de mano dura contra la delincuencia.

La gira de Maluma, que comenzó en marzo con conciertos en Madrid y Barcelona, ha llevado al cantante a diversos países, pero ha sido en El Salvador donde ha provocado más comentarios por asuntos que poco tienen que ver con la música. A pesar de las críticas, Maluma no ha respondido públicamente a los comentarios negativos, y su gira continúa siendo un éxito entre sus seguidores.