Hace tan solo un par de días, el mundo se quedó verdaderamente impactado con una noticia: Liam Payne, ex integrante de One Direction, había perdido la vida a los 31 años. El artista británico falleció como consecuencia de una caída desde un tercer piso del hotel en el que se estaba alojando durante su estancia en la ciudad argentina de Buenos Aires. Desde la llegada de los agentes de policía y los servicios de emergencia al lugar de los hechos, se comenzó a indagar para tratar de averiguar cuáles fueron las causas que habrían provocado la muerte del cantante y en qué estado se encontraba minutos y horas antes del fatal accidente. Las conclusiones preliminares de la investigación que se está llevando a cabo apuntan a una misma dirección. Y es que Liam Payne se encontraba drogado y solo en su habitación instantes antes de caer por el balcón.

Es más, señalan a que lo hizo en un estado de «semi o total inconsciencia». Unas conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº16 de la capital de Argentina. Es este equipo el que se está encargando de investigar todos los detalles sobre la muerte del ex miembro de One Direction. Hace tan solo unas horas, no han dudado un solo segundo en emitir un comunicado con el objetivo de arrojar luz sobre algunos asuntos, pero también aclarar otros tantos. Al fin y al cabo, son muchos son los rumores que han circulado por redes sociales tras el fallecimiento del artista: «Se están investigando las circunstancias del caso como una muerte dudosa, aunque todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias», comenzaron diciendo en ese texto que han hecho llegar a varios medios de comunicación.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía ha confirmado que en la Suite Deluxe del Hotel CasaSur de Palermo en la que se estaba hospedando Payne encontraron diversos medicamentos de venta libre, Clonazepam (medicamento recetado contra la ansiedad), así como una variedad de suplementos energéticos. Por si fuera poco, en el patio donde apareció el cuerpo sin vida de Liam tras la caída, encontraron un mechero, una botella de whisky y un teléfono móvil.

En cuanto a la autopsia, se ha determinado que el de Wolverhampton murió como consecuencia de «politraumatismos» y una «hemorragia interna y externa, producto de la caída que sufrió desde el balcón de la habitación del tercer piso del hotel del barrio porteño de Palermo donde se alojaba». Entre las conclusiones preliminares, se destaca que a la llegada de los servicios de emergencia al hotel, Liam Payne «ya había caído desde el balcón de su habitación y falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas».

Lejos de que todo quede ahí, la Fiscalía aseguró que el cantante no intentó protegerse ante el impacto: «Estimaron los forenses que, analizadas las manos, no se constataron lesiones del tipo defensivas, que todas las lesiones que presentaba el cuerpo eran vitales y de producción contemporánea entre sí y que no se han observado lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas».

Por si fuera poco, quisieron ir mucho más allá: «Desde la Fiscalía indicaron que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia». Esto, por tanto, tendría relación con el consumo de estupefacientes.

«Los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad que relevaron la escena, hallaron en el interior de la habitación sustancias que a simple vista se trataría de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados», aseguraron. Ante la duda de si Liam estaba solo o acompañado en el momento de los hechos, la Fiscalía ha confirmado algo: «Se han tomado cinco declaraciones testimoniales a tres trabajadores del hotel y a dos mujeres que, en las horas previas, habían estado junto al músico en su habitación, pero que ya se habían retirado del hotel cuando ocurrió el suceso».

Pero no todo queda ahí ya que, a pesar de haberse aclarado muchísimas cuestiones, la investigación sobre el fallecimiento de Liam Payne, por el momento, va a seguir adelante para conocer muchos más datos al respecto: «La Fiscalía adelantó que más allá de reconstruir las circunstancias de la muerte del músico, la investigación también está orientada en determinar la eventual intervención de terceras personas en los sucesos previos al deceso de la víctima».