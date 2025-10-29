Letra completa de ‘Mujer sola, hombre solo’, de Manolo García (y vídeo)

Los fans de Manolo García están de enhorabuena. Próximamente, el artista lanzará al mercado su nueva apuesta musical, Drapaires poligoneros. Un proyecto discográfico muy esperado con el que promete no decepcionar a nadie. De hecho, con el objetivo de ir calentando motores, ha ido compartiendo pequeños adelantos. De esta manera, hasta la fecha, el público ha tenido la oportunidad de escuchar sencillos como No estás solo, tienes tu voz, Lloraré y Lustre y lumbre. Una serie de apuestas con las que ha dejado claro que viene pisando fuerte.

Durante las últimas horas, los fans de Manolo García han tenido la oportunidad de escuchar Mujer sola, hombre solo. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y el recibimiento por parte del público está siendo arrollador. Y es que, sus versos están cargados de simbolismo. Además, su melodía atrapa desde la primera escucha. Por ello, no descartamos que escucharla en directo sea una experiencia inigualable.

Durante las próximas semanas, Manolo García recorrerá numerosos escenarios de la geografía española. Un reencuentro con sus fans donde se ha anunciado que cantará algunos de los icónicos temas que componen su discografía musical. Pero, además, entonará los nuevos sencillos que ha lanzado al mercado. Y es que, sin lugar a duda, Manolo García ha marcado a muchas generaciones con su música.

Mujer sola, hombre solo ha llegado y lo ha hecho como el último adelanto de Drapaires poligoneros. Un estreno muy esperado que poco ha tardado en cosechar buenos datos a nivel de reproducciones. Por ello, te dejamos la letra del tema, verso a verso, para que disfrutes de la experiencia al máximo. ¡No te lo puedes perder!

Letra de ‘Mujer sola, hombre solo’, de Manolo García

Mujer sola en soledad, murmuró hablándoles a las estrellas,

no quiero saber jamás nada más del deambular de ningún hombre,

hombre solo habló, hombre solo habló, en aquella noche sideral,

hombre solo habló en su espiral de abismos.

Mira un planeta apareció, bailando sobre el mar,

su mascarita de cristal, de esperanza, brújula y compás,

en el camino del saber está la redención,

en lo fugaz del resplandor y el rumbo a dibujar.

Mujer sola en su verdad que afianzó tu iniquidad y desencuentros,

no quiero beber del mal, ni fantasear, ni seguir pasos de ningún hombre, profetizó,

hombre rudo habló en su firme estoicidad,

hombre solo habló, hombre solo habló, al azar del centrador de vientos.

Pájaros libres brillarán en las auroras de arrabal,

sólo hay callar, cuerda y vino, solo un segundo y su latir,

rosa del azafrán, marfiles, joyas por tallar, nunca acabadas de pulir.

Hombre solo vuela vuelos bajos, rasos,

mujer sola espanta espantajos rasos.