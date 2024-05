Laura Matamoros, evacuada de urgencia en ‘Supervivientes 2024’ tras un grave accidente

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Laura Matamoros tuvo que ser evacuada por el equipo médico del reality como consecuencia de un accidente que sufrió mientras recogía leña con varios compañeros.

Esta noticia causó una enorme conmoción entre el resto de habitantes de Playa Condena, sobre todo después del complicado accidente que sufrió Aurah Ruiz tan solo unos días antes por el que también fue evacuada. El equipo de Supervivientes 2024, a pesar de la situación, quiso mandar un mensaje tranquilizador a la familia de Matamoros: «Está bien, está siendo atendida por los médicos».

Este domingo, Sandra Barneda pudo hablar en directo con Laura, que se encontraba en Palma Real tras el accidente que sufrió. Ella no tardó en sincerarse con la presentadora del debate de Supervivientes 2024: «Llevo unos días un poco mal, siendo también el día de la madre recordando mucho a mis hijos. Y el otro día fue el cumple de mi hijo y no pude saber nada de él».

Respecto a la aparatosa caída por la que tuvo que ser evacuada por el equipo médico del programa, Laura Matamoros quiso pronunciarse: «Fue una caída tonta que derivó en algo en caliente que no sabía qué me iba a dar. Me empecé a marear y, a partir de la cadera para abajo, lo tenía todo pinzado. Un desastre».

Acto seguido, la hija del ex colaborador de Sálvame añadió algo más: «Una mala caída y aquí estoy, esperando a ver qué pasa». A pesar de sentirse baja de ánimos, la concursante se mostró muy contundente a la hora de dejar claro su intención de regresar al concurso: «Un gato tiene siente vidas, yo ya he gastado tres».

¿Cómo fue la caída de Laura Matamoros en Supervivientes 2024?

La joven se encontraba recogiendo leña junto a Miri y Blanca Manchón. De repente, se cayó y el grito que emitió fue verdaderamente estremecedor. Entre otras cuestiones, aseguró lo siguiente: «No sé si me he dado en la cabeza». Por si fuera poco, acabó mareándose y se sintió realmente confundida ante lo que acababa de pasar: «Me tira de la lumbar», confesó.

Como no podía ser de otra manera, Miri y Blanca hicieron todo lo que estaba en su mano por ayudarla, pero la situación era tremendamente complicada ya que Laura Matamoros prácticamente no se podía mover. Entre lágrimas y realmente destrozada, la joven empezó a ser consciente de las consecuencias: «Lo que me faltaba».

Sin dejarse su peluche en Playa Condena, Laura Matamoros tuvo que ser trasladada en camilla hasta Palma Real. Todo ello mientras la concursante, tremendamente nerviosa por su salud y por su futuro en el concurso, no paraba de repetir que le dolía muchísimo. Por el momento tendremos que esperar al martes, ya que en Supervivientes: Tierra de Nadie conoceremos su parte médico y, por ende, sabremos si continúa o no en el concurso.