Laura Londoño se sincera sobre su sueldo y el de William Levy en ‘Café con aroma de mujer’

Laura Londoño fue la famosa invitada a Planeta Calleja en la noche del miércoles 8 de marzo. Al ser natural de Colombia, ha sido ella misma la que le ha enseñado a Jesús Calleja ese país. Entre los sitios que han visitado, están los cafetales de la Hacienda Venecia, el lugar donde se grabó la serie Café con aroma de mujer. Mientras viajaban de un lugar a otro, ambos han compartido interesantes charlas.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Calleja le ha preguntado a la actriz si se consideraba feminista. “Yo soy post feminista. Yo sí crecí así y en un momento de mi vida sí que me sentía súper feminista. Sentía como que tenía que serlo y había una lucha ahí. Ahora ya no”, ha revelado la colombiana. “Ya no creo en esa lucha, ya no creo que tengamos que hacerlo con fuerza, con pelea, con lucha y con una energía que es masculina y le corresponde a lo masculino. Y no es donde está nuestro poder ni nuestra naturaleza. Entender nuestras diferencias como hombres y como mujeres cada uno, es clave”, ha explicado la joven sobre su postura ante el feminismo.

Primera vez que voy a un Planeta Calleja donde no mando nada y es la invitada donde me lleva a los sitios… 😳 #CallejaLondoño pic.twitter.com/XbOn5bkbAn — Jesús Calleja (@JesusCalleja) March 8, 2023

La respuesta no ha sido suficiente para el presentador y ha seguido preguntando: “Hablo de la vida. En Café con aroma de mujer, ¿quién ganaba más? ¿William Levy o tú?”. “Claro, William Levy, por supuesto”, ha respondido sin dudar. “¿Es normal?”, ha formulado Jesús Calleja. “Yo en ese momento no me podía poner a pelear por ese cobro igualitario porque tenemos industrias diferentes, porque venimos de lugares diferentes y digamos que él ha conquistado otros mercados que seguramente yo no haya conquistado. Y entonces está bien que nos pagaran diferente”, ha reflexionado la actriz.

Esta sin embargo es solo una excepción. “Sí he tenido casos en los que tuve una serie muy linda que hicimos. En la temporada uno, yo cobraba un 60% menos que el otro protagonista, que era hombre. En la segunda temporada todo el mundo se subió y dijeron que sí rotundo porque había sido un éxito. Entonces dije ‘bueno sí, okey, sí lo hago, pero si me pagan tanto’”, ha expuesto la colombiana sobre este trato que sí le pareció injusto.

La respuesta que recibió Laura Londoño respecto a su propuesta no le sentó nada bien, y todavía le provoca enfado a día de hoy: “El argumento que me dieron para decirme que no fue que ‘oye, es que tú nos estás pidiendo X plata y es injusto porque sería más de lo que se le paga al protagonista”. “Le dije ‘ven un momento. ¿Por qué ahora sí es injusto? Cuando te estoy pidiendo un 10% más de lo que le estáis pagando a él, que ahora me estoy enterando. Cuando en cambio a mí me pagaron el 60% menos en la temporada 1”, ha expresado, enfadada, la actriz que dio vida a Gaviota en Café con aroma de mujer.