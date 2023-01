Lady Gaga se emociona al escuchar ‘Bloody Mary’ en la radio 10 años después de su lanzamiento

Lady Gaga está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, no obstante, no olvida sus orígenes. Recientemente, la artista estadounidense se emocionó al escuchar en la radio su canción del año 2011 Bloody Mary, de su álbum de estudio Born This Way.

La artista estadounidense está disfrutando del éxito de todos sus proyectos profesionales, mientras tanto, sigue emocionándose con pequeñas cosas, que le recuerdan el duro trabajo y largo camino realizado a lo largo de todos estos años, para llegar al punto en el que se encuentra ahora.

“¡Estamos en la radio!”, se puede escuchar a la artista en el vídeo, en el que aparece dentro de un coche, mientras la canción suena de fondo. “CUANDO TU CANCIÓN DE 2011 ES UN ÉXITO DE 2023”, escribió en las redes sociales la artista estadounidense, revelando que regresaba a casa del set de la esperada película del Joker que está grabando actualmente.

En el vídeo publicado en Tik Tok se puede ver a Lady Gaga bailando y cantando su propia canción mientras viaja en su coche, y los fans de la artista no ha tardado en compartir su entusiasmo por el renacer de Bloody Mary, diez años después de su publicación.

Esta canción hizo un sorprendente debut en el Billboard Hot 100 a principios de este mes de enero, alcanzando un nuevo pico en el No. 57, siguiendo la coreografía viral de la actriz Jenna Ortega en Miércoles, la popular serie de Netflix, gracias a la cual esta canción ha entrado de nuevo en el top global.

“Una canción tan increíble merece todo el éxito que finalmente está teniendo” o “Me encanta cómo tiene la misma reacción que tenemos nosotros cuando aparece en la radio”, son algunos de los comentarios que se pueden leer junto al vídeo publicado por la artista.

I am so honored to be nominated for 2 Grammys for “Hold My Hand” and the Top Gun: Maverick Sountrack with my fellow composers. It’s a real dream to be included in this celebration of music with a song and musical theme so close to my heart thank you ❤️

— Lady Gaga (@ladygaga) November 15, 2022