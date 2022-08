Lady Gaga emociona a sus fans hasta las lágrimas con un discurso durante su último concierto

Lady Gaga ha vuelto a demostrar que es una de las artistas más involucradas políticamente. La artista estadounidense apoyó a Joe Biden en las últimas elecciones en EEUU por el Partido Demócrata, así como también actuó en la toma de posesión.

Actualmente, Lady Gaga continúa con su gira Chromatica Ball Tour y su última parada fue Arlington, Texas, donde reunió a casi un total de 40.000 espectadores. Un concierto muy especial en el que durante una de las canciones decidió parar la música y realizó un emotivo discurso.

«He entendido, ahora mismo, que este escenario tiene un corazón muy muy morado», señaló la artista estadounidense, haciendo referencia al color característico de su último disco. Un discurso que fue muy aplaudido por todos los asistentes.

«Y estoy esperando que este morado se convierta en azul», dijo la artista. De esta forma, se trataba de una indirecta para que en las próximas elecciones de Estados Unidos el estado de Texas, que siempre ha sido conservador, vote mayoritariamente a los demócratas. Unas palabras tras las cuales el estadio comenzó a aplaudir y a gritar muy emocionados.

«Quizá no entiendas por qué habló de esto, pienses ‘esto no va para mí’ o no estés de acuerdo, pero adivina: esto va de lo que crees, va de mantener a la gente a salvo», añadió Lady Gaga mientras que el público presente en el estadio no dejaba de aplaudir. Un discurso que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

«Quiero que esta canción sea como una oración y pedir seguridad para las personas y que no tengamos que ver a más ‘ángeles abatidos’», concluyó la artista ante los aplausos de los espectadores que habían asistido a su concierto en Texas.