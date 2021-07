Kiko Rivera y Anabel Pantoja, desde hace unas cuantas semanas, son protagonistas de una guerra que parece no tener fin. Todo comenzó cuando la sobrina de Isabel Pantoja dio a conocer que su primo había decidido bloquearla, asegurándole que no quería saber absolutamente nada de ella tras su fuerte discusión en ‘Viernes Deluxe’.

Es entonces cuando Irene Rosales quiso aconsejar a la influencer que no hiciese públicos ni mensajes ni los desencuentros con Kiko Rivera si quería que este asunto se solucionara de una vez por todas. Un hecho que, como era de esperar, la colaboradora de ‘Sálvame’ no se lo tomó para nada bien.

De hecho, el pasado lunes reconoció que estaba realmente “harta” de la situación: “Estoy hasta el mismísimo. Si se piensan que filtro, digo que no es así. Ese mensaje lo tengo guardado y podría sacarlo porque está en mi poder”. Además, añadió: “A mí se me dejó claro que ahora no quiere saber nada. Me preguntan y, para negarlo tres meses, pues soy clara y digo que no quiere tener relación conmigo”.

Anabel Pantoja está harta de que se le acuse de filtrar información referente a su familia 💥 https://t.co/HSP6zoqY9W — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 5, 2021

Estas palabras de Anabel Pantoja, a modo de respuesta a Irene Rosales, no han sentado para nada bien a Kiko Rivera. Por ese mismo motivo, a través de sus redes sociales, el hijo de Isabel Pantoja no ha dudado un solo segundo en estallar como nunca contra su prima. Aunque no mencionara su nombre, era obvio que el mensaje estaba dedicado a ella.

“Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión ya que estoy en un punto de mi vida que, para ofenderme, primero tienes que importarme y recuerda que un deseo no cambia nada pero una decisión lo cambia todo”, comenzó diciendo Kiko Rivera en esta publicación en Instagram.

“Tú elegiste tu camino y lo respeto. Deja de dar por culo y, sobre todo, déjame ser feliz”, aseguró el DJ. Eso sí, quiso tranquilizar a sus seguidores: “No preocuparos, estoy bien, pero esta es mi manera de expresar lo que siento. Son mis redes sociales y tengo el derecho de expresarme”. Como decimos, no escribió el nombre de Anabel como tal, pero sí dijo lo siguiente: “Imagino que entenderéis a quien va dirigido”. ¡Parece que esto no ha hecho más que empezar!