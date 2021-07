La guerra entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja continúa. Aunque parecía que la sobrina y el hijo de Isabel Pantoja habían llegado a un entendimiento mutuo, lo cierto es que la brecha que se ha abierto entre ellos cada vez es mayor.

El pasado fin de semana, Irene Rosales confesó que estaba muy cansada de la situación entre su marido y Anabel, de hecho, explicó que le había dado un consejo a la colaboradora de ‘Sálvame’, ya que creía que lo mejor que podía hacer era dejar de hablar del tema en televisión.

“Si su primo está enfadado es porque cada reacción que tiene se la cuenta a sus compañeros y Kiko se enfada. Yo no lo haría porque no hay necesidad de que todo salga públicamente”, dijo en el plató de ‘Viva la vida’. Unas palabras que no sentaron nada bien a Anabel.

Anabel Pantoja está harta de que se le acuse de filtrar información referente a su familia 💥 https://t.co/HSP6zoqY9W — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 5, 2021

Anabel Pantoja ha perdido la paciencia y ha estallado en ‘Sálvame’ contra su primo y la mujer de este. “Estoy hasta el mismísimo, si se piensan que filtro, cuento y digo que no es así. Ese mensaje lo tengo guardado y podría sacarlo porque está en mi poder”, expresó visiblemente molesta.

“A mí me dejó claro que ahora no quiere saber nada, me preguntan y para negarlo tres meses, soy clara y digo que no quiere tener relación conmigo», añadió defendiendo su postura, ya que no puede quedarse callada cuando sus compañeros le hacen preguntas en ‘Sálvame’.

«¿Voy a estar engañando dando vueltas como un hámster?», ha dicho muy enfadada. «No, pero eso no es filtrar y yo acaté el consejo que me dio Irene», ha zanjado la colaboradora, dejando claro que no va a decir nada más del tema en televisión ni tampoco a sus compañeros, con la esperanza de que deje de filtrarse información.