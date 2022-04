Apenas llevan unos días en la isla, pero los primeros roces entre concursantes de ‘Supervivientes 2022’ ya han salido a la luz. De hecho, incluso antes de arrancar el concurso, varios de ellos ya habían mantenido algún que otro enfrentamiento. Y aunque hasta ahora se había mantenido al margen, ahora ha sido Kiko Matamoros el que ha parado los pies a un compañero.

El colaborador de ‘Sálvame’ llegó a Honduras con la convicción de no meterse en malos rollos que a él ni le van ni le vienen, sin embargo, no dudó en parar los pies a su compañero Juan Muñoz, después de el concursante intentase justificar su nominación a Kiko Matamoros con un argumento que no le ha convencido nada.

El pasado domingo, durante las nominaciones Juan Muñoz aseguró que: «Nomino a Kiko porque le veo un poco incómodo en la isla”. El humorista justificaba su nominación explicando que veía al colaborador de ‘Sálvame’ poco integrado en el grupo y un poco incómodo con su experiencia en el reality-

Unas palabras que a Kiko Matamoros no le hicieron ninguna gracia y que tras las cuales, aprovechó su turno para responderle y plantar un zasca al ex integrante de Cruz y Raya. “No estoy un poco incómodo, estoy bastante incómodo viendo a este hombre que está para sacarlo con un helicóptero sanitario. Pero me llevo muy bien con todos”, señaló el colaborador de ‘Sálvame’ ante las palabras de su compañero.

“Solo estoy echando mucho de menos a mi novia, que si por algo estoy deseando salir es por verla”, terminaba el concursante. La ausencia de Marta López Álamo es lo que peor está llevando Kiko Matamoros en sus primeros días en Honduras, pues la modelo y él están siempre juntos, y la separación está siendo muy dura para ambos.

Finalmente, Kiko no salió nominado, al contrario que Juan Muñoz, que si que fue nominado, junto a Charo Vega, Ainhoa Cantalapiedra y Rubén Sánchez. Todos ellos son los primeros nominados de ‘Supervivientes 2022’.