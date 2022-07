Kiko Matamoros desvela el motivo de la supuesta bronca de Ortega Cano y Ana María Aldón

No es ningún secreto que Ortega Cano y Ana María Aldón se han convertido en una de las parejas que más está dando de qué hablar en la prensa del corazón. Después de una serie de indirectas y declaraciones, muchos son los tertulianos que han querido arrojar un poco de luz al asunto. Uno de ellos ha sido, cómo no, Kiko Matamoros.

El exconcursante de Supervivientes 2022 ha compartido con sus compañeros de Sálvame el verdadero motivo por el que Ortega Cano y Ana María Aldón tuvieron un fuerte desencuentro el pasado fin de semana. Tal y como afirma el tertuliano, la diseñadora no habría dudado en poner una condición al diestro.

¿En qué consiste? En no coincidir con Gloria Camila en la misma casa. Es entonces cuando el pasado fin de semana, cuando la andaluza se dirigió a su domicilio tras formar parte de la despedida de Viva la vida, se encontró a la influencer con una amiga. Las dos estaban disfrutando de un día de piscina.

Ortega Cano se fue a dormir a casa de Gloria Camila después de la bronca con Ana María Aldón #YoVeoSálvame https://t.co/6lEEEkdwIY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 27, 2022

En ese preciso instante, como confirmó Kiko Matamoros, comenzó el enfrentamiento. Por lo tanto, el motivo de peso que había detrás era nada más y nada menos que Gloria Camila. Tras lo sucedido, la excolaboradora de Viva la vida hizo saber a Ortega Cano que se iba a dormir a un hotel.

Es entonces cuando el diestro quiso pararle los pies, haciéndole saber que era él quien se iba de la casa para trasladarse a la de su hija. Kiko Jiménez, expareja de Gloria Camila y colaborador de Sálvame, tiene cada vez más claro que la influencer tiene un objetivo: retar, de manera constante, a Ana María Aldón.

Sea como sea, lo cierto es que la familia no está pasando por su mejor momento a nivel personal, ¡ni mucho menos! Es importante tener en cuenta que la constante exposición mediática no hace más que complicar las cosas. No es ningún secreto que cada vez parece más lejana la reconciliación, sobre todo por cómo se están desarrollando los acontecimientos en las últimas semanas.