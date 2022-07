Kiko Matamoros responde a las críticas tras pedir matrimonio a Marta López Álamo

El pasado sábado pudimos disfrutar de una nueva entrega de Déjate querer presentado por Toñi Moreno. Entre sus invitados se encontraba Kiko Matamoros. El exconcursante de Supervivientes 2022 aceptó la propuesta de participar en el programa para sincerarse, como nunca, sobre muchos de sus asuntos personales y profesionales.

Lejos de que todo quede ahí, fuimos partícipes de un momento de lo más inesperado. Y todo porque Kiko Matamoros sorprendió a los espectadores de Déjate querer al hacer una petición de matrimonio a Marta López Álamo, su actual pareja. Sobre todo después de que la modelo, en reiteradas ocasiones, dejó claro que si en algún momento sucedía no quería que fuese públicamente.

Después de todo, varios compañeros de Sálvame no han dudado en criticar la actitud de Kiko Matamoros en Déjate querer. De hecho, una de las personas que se mostró de lo más contundente fue Gema López, quien no dudó en hacer la siguiente afirmación: “Te damos la bienvenida, Marta, al mundo de la televisión”.

Kiko Matamoros responde a las críticas de sus compañeros por su petición de matrimonio a Marta #yoveosálvamehttps://t.co/bAUDjnCWTE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 26, 2022

El pasado martes, también en Sálvame, Kiko Matamoros quiso responder a quienes criticaron su actuación en el programa de Toñi Moreno. Tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, el tertuliano fue claro: “A mí me trae sin cuidado lo que digan mis compañeros”. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá al respecto:

“Lo he dicho varias veces en público, que me quiero casar con ella. Mis ganas se reforzaron en Supervivientes, lo traía en la cabeza cuando me vine”, reconoció. Lejos de que todo quede ahí, Kiko Matamoros quiso dar más detalles: “No hay fecha ni nada concreto aún, no voy a dar públicamente detalles de la boda”. Además, añadió: “No quiero contribuir al circo. Las cosas tienen sus trámites, pero en la intimidad”.

Aprovechando la ocasión, el exconcursante de Supervivientes 2022 se sinceró sobre cómo vivió ese comentado momento en Déjate querer: «El programa se encarga de crear los contenidos. Ellos quieren invitar a Marta, y ellos son los que dicen que lo que más les gustó fue lo del puente de las emociones. Marta no se tomó a mal la petición que le hice, aunque me dijo que era un poco incoherente con lo que ella quería. Yo lo hice con la mejor intención del mundo pero me pude equivocar».