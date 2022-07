Kiko Matamoros se sincera sobre sus adicciones cuando sus hijos eran pequeños

Tras haber puesto punto final a su concurso en Supervivientes 2022, Kiko Matamoros ha vuelto a retomar su agenda televisiva. Pasando por Viva la vida el pasado fin de semana, el colaborador comentó que acudió al reality de supervivencia en pleno proceso de rehabilitación con las drogas, tema que quiso abordar en profundidad.

Tal y como reveló, llevaba un mes y medio sin consumir cocaína cuando comenzó la aventura en Honduras. Una postura que despertó la curiosidad de Emma García, quien no pudo evitar preguntarle al respecto. «¿Has tenido mono?», le cuestionó la presentadora del programa.

Emma García entrevista a Kiko Matamoros tras su paso por ‘Supervivientes’ #VivaLaVida526 https://t.co/sQlgBaowUb — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 16, 2022

Como persona que ha vivido en carne propia los efectos de las drogas, el colaborador ha explicado que este tipo de sustancias alteran el comportamiento de todos aquellos que las consumen. «Arruinan sus relaciones familiares, personales y profesionales, pero el problema es cómo abandonas tus obligaciones familiares, y acabas con la vida truncada», confesó.

Por su parte, y hablando de su experiencia personal con su familia, Kiko Matamoros se sinceró. «Había muchos días que llegaba a casa a las 8 de la mañana para recoger a mis hijos, llevarles al colegio. No es lo mismo acostarte con tus hijos que levantarlos. No sé si lo notaban porque eran pequeños, pero raro me verían», comentó.

Asimismo, ha señalado que sus hijos, desde que se hicieron mayores, se han convertido en uno de sus grandes pilares. Y es que, siempre se han preocupado e interesado en si consumía o no, instándole, en caso de estar haciéndolo, a que lo dejara. Todo ello sumado al gran apoyo de su novia, la modelo Marta López Álamo, con quien ha rebajado considerablemente su consumo desde que comenzó una relación sentimental con ella.