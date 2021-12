No es ningún secreto que la relación que mantienen Kiko Hernández y Lydia Lozano en ‘Sálvame’, con el paso del tiempo, ha sufrido un gran número de altibajos. Los colaboradores han vivido momentos absolutamente espectaculares, pero también otros tantos un tanto tensos. Es más, la periodista ha abandonado el plató en más de una ocasión entre lágrimas por las palabras de su compañero.

El pasado martes, Kiko Hernández ha tomado la decisión de dedicar unas preciosas palabras a Lydia Lozano. De esta manera quería demostrarle que, a pesar de todo lo que han vivido, le tiene un especial cariño. Todo comenzó cuando se dieron a conocer varias de las críticas que Lydia Lozano había recibido como consecuencia del mercadillo solidario que organizó para los afectados por el volcán Cumbre Vieja.

La madre de Lydia Lozano muestra el orgullo que siente por su hija tras el mercadillo solidario y ésta se emociona ❤ https://t.co/rVP4Fl2cJW — Telecinco (@telecincoes) November 29, 2021

En ese preciso instante, el colaborador de ‘Sálvame’ quiso dar la cara por su compañera: “Enhorabuena por el curro que has hecho. Te has dado un curro que la gente de La Palma tendría que estar muy agradecida”. Lejos de que todo quede ahí, ha ido más allá: “Cuando hacemos cosas mal se nos reprocha, pero cuando haces algo de lo que te sientes orgulloso de un compañero…”

Kiko Hernández se mostró completamente honesto con la audiencia de ‘Sálvame’: “Hace tiempo que no me sentía tan orgulloso de este programa y de una compañera como Lydia Lozano”. Estas preciosas palabras hicieron que el público arrancase en aplausos y, cómo no, la periodista se emocionara muchísimo.

Kiko Hernández justifica que no colaborara con el mercadillo solidario de Lydia Lozano porque tiene sus pertenencias en cajas: la mudanza fue hace meses 💥 https://t.co/KKCmGpOf53 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 30, 2021

Eso sí, tras el discurso del colaborador, Carlota Corredera le pidió explicaciones ya que no hizo ninguna donación para el mercadillo solidario. De un momento a otro, Kiko se sintió verdaderamente acorralado tanto por la presentadora como por el resto de sus compañeros. Es entonces cuando quiso sincerarse al respecto.

Y es que el colaborador dejó claro que no pudo donar nada al tener mucha de su ropa en varias cajas como consecuencia de la mudanza que realizó en verano. Una explicación que no convenció al resto, por lo que quiso dar a conocer una conversación que tuvo lugar antes de que comenzara el programa “Yo me he ofrecido a ayudar a Lydia a hacer un segundo mercadillo. Yo se lo organizo todo. Este mercadillo ha demostrado que la gente te quiere y que quiere vestir la ropa de ‘Sálvame’”, aseguró Kiko Hernández. Sea lo que sea, lo cierto es que esta idea ha servido para recaudar dinero para los palmeros que han sufrido las consecuencias del volcán.