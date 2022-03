Este martes se volvió a vivir una tarde muy tensa en ‘Sálvame’. La tarde empezó con la noticia de que una de las colaboradoras del programa, Carmen Borrego, podría estar preparando una nueva exclusiva junto a una conocida revista. Y tras esta información, Kiko Hernández fue muy contundente con su compañera.

Ante la noticia de que Carmen Borrego podría estar preparando una exclusiva sobre la boda de su hijo, los colaboradores de Sálvame han querido dar su opinión. Al fin y al cabo, es uno de los rostros de Telecinco que más portadas protagoniza.

«Es muy codiciosa, es doña urraca. Lo vende todo, lo quiere vender todo. Y luego se lo gasta en tonterías, lleva toda la vida trabajando y vive en un bajo de alquiler», espetó Kiko Hernández de forma contundente. «Si es cierto lo de la exclusiva de la boda, es el límite de Carmen Borrego».

Carmen Borrego aclara si venderá o no una exclusiva de la boda de su hijo: «Es el primer nieto de María Teresa Campos que se casa» https://t.co/2tpX6A30vd — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 8, 2022

Por otro lado, Rafa Mora también fue uno de los colaboradores más duros con su compañera, por su afán de vender continuamente su vida: «Solo hay que ver las exclusivas que ha hecho por dinero. Sus hijos son anónimos hasta que hace falta tela», sentenció el colaborador.

Por su parte, Carmen Borrego se justificó como pudo. «Yo no me considero codiciosa, entiendo que la gente de fuera lo piense. A lo mejor lo soy y no lo sé. Pero sigo diciendo que yo no voy a vender ninguna exclusiva de la boda de mi hijo. A él se le ha ofrecido, pero no sabe qué hacer», puntualizó.

Y añadió: «Cuando a mí me llaman para la exclusiva de la boda, yo ya había invitado a Belén Esteban a la boda. No la invité para subir el dinero de una exclusiva. Lo que tengo claro es que no voy a hacer un circo de la boda de mi hijo».