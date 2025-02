Kiko Hernández paraliza ‘Ni que fuéramos’ por una propuesta: «¿Se viene ‘Ni que fuéramos Deluxe’?»

Mientras se siguen esperando noticias de un posible desembarco de los ex colaboradores de Sálvame en La 1, Ni que fuéramos shhh continúa luchando por cada décima de share en sus emisiones en Ten TV. Los fans del programa habían pedido desde su regreso tras la cancelación de Sálvame una versión Deluxe, es decir, la versión golfa del programa del corazón que se emitía los viernes y sábados noche, según la etapa. Con los medios y el bajo presupuesto que manejan ahora mismo, mucho más pequeño que las grandes cadenas nacionales, eso parece imposible, pero Kiko Hernández ha lanzado una de sus bombas para conseguir que este sueño se haga realidad.

En su intento por recuperar su lugar tras su sonada salida de Telecinco, lo que queda del equipo de Sálvame mantiene una guerra por las informaciones y los protagonistas con De viernes, el programa que les sustituye, precisamente, en las noches del viernes. Como decimos, la falta de presupuesto hace que no puedan competir con las grandes cantidades de dinero que el programa de Santi Acosta y Bea Archidona ofrece a sus invitados, por lo que parece imposible que pudieran tener grandes protagonistas en una versión de noche del programa.

Pero eso puede cambiar en los próximos días, ya que Hernández ha lanzado una propuesta que parece imposible de rechazar a la dirección. Tal y como ha contado, tiene entre manos una entrevista bomba con un famoso de los «de toda la vida», dejando claro que no es un personaje salido de programas como La isla de las tentaciones o de las redes sociales.

«Telecinco tendrá De Viernes, Antena 3 lo suyo, pero nosotros tenemos una entrevista de una hora a un personaje…», lanzaba a cámara. Es por eso que hacía una petición en directo a David Valldeperas, el director del espacio: «Yo pido para dentro de dos semanas un Ni que fuéramos Deluxe».

«Un viernes por la noche porque vamos a tener un scoop, un especial noche con un personaje. ¿Qué es un scoop? Es tener en primicia una exclusiva muy gorda donde un personaje se desnuda, habla y cuenta lo más grande cuando cree que eso no se va a emitir», asegura.

Esta información que tiene entre manos puede que se trate de una entrevista off the record, por lo que seguro que el protagonista de esta noticia no estará muy contento de su emisión. «Me dicen que dentro de dos semanas a no mucho tardar. Con lo cual pido a la cúpula, a Ten TV, a Canal Quickie un Ni que fuéramos Deluxe un viernes por la noche y todos vestidos con traje», ha seguido cebando.

Ante esta posible noticia, los colaboradores celebraban uno de sus sueños, tanto que hasta María Patiño mandaba un mensaje en directo a Belén Esteban para contarle la buena noticia. Pero el directo ha querido calmar a todos, ya que prefiere esperar a tener «el material» en su poder y no venderlo antes de tenerlo. «Lo vas a tener, lo juro (…) Os voy a traer una exclusiva que dura hora, donde un personaje se destapa a lo bestia», aseguraba Kiko.

La idea es llevar todo el equipo de su ‘pisito’, como llaman cariñosamente al pequeño plató en el que trabajan desde el pasado mes de mayo, hasta el escenario del Bingo Las Vegas, en el que Hernández ha trabajado durante años y tenía gran amistad con Begoña Sierra, su dueña, fallecida en octubre de 2021.

Allí existe un teatro en el que el propio Kiko ha realizado sus obras de teatro, pero que esta vez serviría como plató para hacer un programa en un espacio mucho más grande y con capacidad para tener a público en las butacas. Por el momento no está confirmado, pero es posible que el espíritu de Viernes Deluxe vuelva, al menos por una noche, el próximo viernes 21 de febrero.

Ante esta noticia, María Patiño se ha ofrecido incluso a no cobrar su sueldo como presentadora esa noche: «Soy de las que piensa que hay que sembrar». Una táctica que cree que servirá para que el siguiente viernes puedan pagar a un invitado estrella y poder así recuperar este formato mítico, que tantas ganas tienen los colaboradores de volver a disfrutar.