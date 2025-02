Los rumores sobre la posible llegada del equipo de Ni que fuéramos shhh, programa que rescata el espíritu de Sálvame, a TVE siguen aumentando gracias a la presencia de muchos de sus colaboradores en programas de la cadena pública. Uno de ellos es Víctor Sandoval, que se ha convertido en uno de los concursantes de Bake Off: famosos al horno. El colaborador desapareció del programa de forma repentina tras una discusión con Marta Riesco, algo que muchos han querido ver como una especie de castigo, pero lo cierto es que él tampoco tiene nada clara su vuelta al ‘pisito’ (como llaman a su plató) junto a Patiño, Belén Esteban y compañía.

Sandoval tuvo un fuerte enfrentamiento con Marta Riesco justo antes de abandonar el programa de Canal Quickie para centrarse en las grabaciones del programa de pastelería. En plena bronca, le lanzó un comentario fuera de lugar: «Por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas». Esta frase fue en clara referencia a su tormentosa relación con Antonio David Flores, aunque más tarde lo negaría, pero lo cierto es que la reportera pidió que se disculpase de forma inmediata y llegó a amenazar con abandonar el programa, algo que ha pasado en más de una ocasión en sus encontronazos con otros compañeros. La casualidad quiso que aquella salida de tono fuese su última aparición hasta comenzado el año 2025.

En su regreso, sólo por tres días, también volvió a protagonizar una enorme discusión con Antonio Albert, compañero en el pasado de Telemadrid, y con el que tiene una fuerte enemistad desde hace años. El periodista le dedicó un artículo lleno de críticas por su comportamiento en los programas, algo que no gustó nada.

En plena discusión, le llegó a decir que se volviese a Rumanía: «Vuelve a Rumanía, sigue dirigiendo programas en Rumanía, y que cuenten los rumanos por qué dejaste de estar en Rumanía». Esta frase se la dedicó en referencia a que Antonio pasó una temporada como director de la versión rumana de Sorpresa, sorpresa, repitiendo el enorme éxito que consiguió el programa de Isabel Gemio y Concha Velasco cuando se emitió en Antena 3.

Pero la dirección de Ni que fuéramos shhh le paró los pies de que le dedicase unas palabras completamente inaceptables: «Mira, debo ser la mariquita que tú nunca has querido ser y lo eres también. Así que fíjate por dónde. Eres el típico maric*n que odia a los marico**s».

Desde entonces, Víctor Sandoval ha desaparecido de nuevo, por eso ha sido preguntado acerca de su regreso al espacio de Ten TV en una entrevista para la revista Lecturas. Pese a las críticas que recibió por gran parte de la audiencia por este incidente, el colaborador asegura que no le afectan en nada: «Las redes no me importan. Me parece tan atrevido pedir el despido de alguien… Me reafirmo en lo que dije».

«Ahora no tengo tiempo. Tengo Mañaneros el lunes, un pódcast… Por ahora no voy a ir», ha dicho muy seguro.

Sobre su regreso exprés al programa, ha dejado claro que no ha ido nada bien: «Los tres días que he ido han sido horribles, pero cuando me vuelvan a llamar para ir fijo ya veré. Pero, evidentemente, después del listón tan alto con Famosos al horno, sólo quiero ir a donde se me quiera y que me lo pase bien, no donde sufra. Hay personajes que me hacen sentir incómodo y yo no quiero estar así».

Tan seguro está de su decisión, que incluso llega a preferir pasar problemas económicos, antes que volver allí sin unas garantías. «Prefiero pasar hambre, porque ya estoy acostumbrado. Me quedo en mi casa y que la gente no vea ese lado que no solo tengo yo, que la tiene todo el mundo. Y hablo de cualquier programa. Eso te cuesta tener deudas porque el teléfono no suena continuamente», asegura.