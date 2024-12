Hace unas cuantas semanas, Víctor Sandoval se convirtió en protagonista de la actualidad tras un tenso encontronazo que tuvo con Marta Riesco en Ni que fuéramos. Debemos recordar que, durante la discusión en directo, el colaborador del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN hizo un desafortunado comentario hacia la periodista y reportera: «Por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas». Algo que no dejó indiferente a nadie, como es de esperar. El resto de compañeros de Ni que fuéramos, como Javier de Hoyos y Belén Esteban que ese día ejercieron como presentadores, condenaron este comentario y se posicionaron junto a Marta Riesco en esta discusión. Pero no todo quedó ahí ya que, tan solo un día después, María Patiño volvió a presentar Ni que fuéramos. Nada más comenzar el programa, se dirigió a los espectadores para lanzar un mensaje tras la desagradable situación vivida tan solo unas horas antes.

«Ayer en este plató se vivió un momento tenso y desafortunado. Un momento sin duda complicado, un momento con el que no nos sentimos identificados ni la gente que trabaja delante de las cámaras ni el equipo que está detrás», comenzó diciendo la conductora del programa producido por Fabricantes Studio. Por si fuera poco, la periodista aprovechó la atención de los espectadores para hacer hincapié en un asunto, que es el objetivo que todos ellos tienen con cada programa: «Nuestra única finalidad es que ustedes se entretengan. Porque al final la realidad de la vida es mucho más dura fuera de estas cuatro paredes, fuera de este pisito». A pesar de estas disculpas, lo cierto es que tanto el día en el que ocurrieron los hechos como horas más tarde, la gran mayoría de espectadores pidieron el despido inmediato de Víctor Sandoval. Aunque fuese desafortunado, su comentario generó mucha indignación.

De esta forma, son muchos los que no han podido evitar preguntarse si realmente la dirección del programa tomó esa drástica decisión respecto al futuro del también artista en Ni que fuéramos. Y todo porque, prácticamente poco después de este tenso desencuentro con Marta Riesco, no hemos vuelto a ver a Sandoval en el pisito más famoso de Las Tablas.

Al ser conscientes de los rumores que se estaban generando, hace tan solo unos días decidieron aclarar todo para evitar posibles malentendidos. De esta forma Claudia Salcedo, que trabaja como digital creative del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN, ha respondido durante una pausa publicitaria a varios usuarios que se preguntaban qué había ocurrido con Víctor Sandoval y si había sido despedido de Ni que fuéramos.

«¿Qué pasa con Víctor?», leyó en voz alta la trabajadora del programa presentado por María Patiño. Sin más dilación, respondió con contundencia al espectador que les hizo llegar esa pregunta: «Víctor está en Bake off. Lo que él no sabe es que, cuando salga de Bake off, se va a jartar de cocinar aquí». En efecto, el tertuliano es uno de los confirmados para la nueva edición del programa pastelero de La 1 de Televisión Española, cuyas grabaciones se están llevando a cabo en estas semanas. Por lo tanto, ¡misterio resuelto!