Tras años alejada del foco mediático, Katy Perry ha regresado a la esfera musical con el objetivo de ir a por todas. Dese el lanzamiento de Smile, en el 2020, sus fans no han tenido oportunidad de escuchar un nuevo tema de su discografía. Pues, la artista ha optado por centrarse en sus proyectos en televisión, su faceta como empresaria y en cuidar a su hija.

Pero, dicen que lo mejor tarda en llegar. Un lema que Katy Perry tiene muy claro. Por ello, y sorprendiendo a todos, la cantante anunció que el próximo 20 de septiembre lanzará al mundo su nuevo disco. Un proyecto discográfico con el que ha estado trabajando arduamente y del que ya ha presentado su primer adelanto: Woman’s World.

Woman’s World se convirtió en la antesala perfecta de lo que se podrá escuchar próximamente de la artista. Pero, lejos de quedar ahí, la cantante ha acudido a sus redes sociales para comunicar que este pasado 9 de agosto llegaba un nuevo tema. Presentado bajo el título de Lifetimes, Perry ha dejado claro que se venía un sencillo que promete sonar mucho en las discotecas del mundo.

Una apuesta muy acertada que ha llegado de la mano de su videoclip oficial. De hecho, para el vídeo del sencillo ha optado por llevar un vestido con el que no ha dejado indiferente a nadie. Un outfit muy discotequero que, al parecer, ha alquilado en una sección mu especial.

A través de su última publicación de Instagram, los seguidores de Katy Perry han tenido la oportunidad de ver como la cantante hablaba con su equipo. «¿De qué estáis hablando por ahí?», les dijo a su equipo entre risas. «De secretos», le respondieron. Fue entonces cuando Perry procedió a explicar el por qué estaba vestida así para el videoclip.

«Tat y yo fuimos hoy a darnos una pequeña vuelta por la tienda de regalos del hotel y vimos este vestido. En el hotel», comenzó diciendo a cámara. «Fuimos a intentar comprarlo y se pusieron como ‘no, no, no, es para alquilar’», agrega. «Así que lo alquilamos», afirma con una sonrisa.

El vestido en cuestión aparece en el videoclip de Lifetimes y lo ha alquilado por 200 dólares. «Hay que pasarlo bien, chicas», declara mientras da la dirección de su nuevo conjunto. «Está fundado en el Sixth Sense, en Ibiza. Alquílalo cuando puedas en la sección de Cenicienta», señala.

LIFETIMES IS OUT TOMORROW AT 3PM PT AHHHhttps://t.co/l6XvSmU0i4 pic.twitter.com/J6z7XrNVrT

— KATY PERRY (@katyperry) August 8, 2024