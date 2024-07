Katy Perry confirma la fecha de estreno de ‘143’, su próximo y esperado álbum

Ha sido una larga espera, pero, por fin, su cuenta atrás final está más próxima de lo esperado. El pasado 28 de agosto de 2020, Katy Perry lanzó al mundo Smile, su último proyecto discográfico. Un trabajo donde arrasó con sencillos como Never Really Over, Daisies o Champagne Problems, entre otros.

Desde entonces, la artista de casi 40 años ha estado centrada en sus proyectos televisivos, sus trabajos como empresaria y su faceta como madre primeriza. Un período de tiempo, cuatro años para ser exactos, que ha establecido una sequía musical bastante notoria. Hasta ahora.

Tal y como ha publicado en sus redes sociales, el próximo 20 de septiembre lanzará al mundo su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo que ha presentado bajo el título de 143 y con el que ya ha causado furor entre sus millones de seguidores, y no es para menos.

Eso sí, no ha elegido esta fecha sin razón. Ese mismo día, ella será la cabeza de cartel del Rock in Rio, un festival donde se realizará una jornada especial dedicada a las mujeres.

«¡Ya viste los colores de la bandera brasileña y está lista para regresar a la Ciudad del Rock! Katy Perry encabezará el Girl Day (Dia de Ellas), el 20 de septiembre. ¿Entusiasmado? ¡Deja un emoji en los comentarios!», se comunicó en las redes sociales del festival.

Cabe recordar que el primer adelanto de su nueva era musical salió al mundo el pasado 11 de julio. Un tema que ha bautizado como Woman’s World y que está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, el videoclip oficial llegó a YouTube horas después, es decir, el 12 de julio.

¿Qué significa 143, el título del nuevo disco de Katy Perry?

El título elegido por la artista para este nuevo disco no ha dejado indiferente a los fans de Katy Perry. Pero, ¿qué significan estos números en concreto? Pues, al parecer, estos tres números se utilizaban para enviar un SMS o en el busca para decir «I Love You» (Te quiero).

Cada número hace referencia al número de letras que tiene cada palabra. «I» es 1. «Love» tiene 4. Y «You» tiene 3. Un tema un poco complejo para todas aquellas personas que no han formado parte de la generación del SMS o del busca, pero que seguro ha despertado la nostalgia en los que sí lo hicieron.

De esta manera, 143 se consagrará como el sexto álbum de estudio de la cantante. Un trabajo muy especial que promete llegar con nuevos sonidos y registros, diferenciándose así de sus anteriores eras musicales. Eso sí, de momento, se desconocen más detalles respecto a esta publicación.

Katy Perry no ha revelado cuántas canciones compondrán este trabajo o si ha trabajado con alguna celebridad para dar forma a una colaboración musical. Sea como sea, lo que está claro es que la californiana nunca decepciona a su público y viene pisando fuerte. ¡La cuenta atrás ha comenzado!