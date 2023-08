Katy Perry anuncia que ya queda poco para escuchar su nueva música

Llevamos desde 2020 sin escuchar nueva música de Katy Perry. La cantante estadounidense es una de las voces más emblemáticas de las primeras décadas del siglo XIX, y nos ha dejado álbumes números 1 como Teenage Dream o PRISM, discos que cuentan con canciones que a día de hoy siguen en nuestros corazones. Sin haber lanzado ningún proyecto musical en los últimos años, Katy sigue contando con más de 53 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming musicales.

La cantante lleva desde el 2019 casada con el reconocido actor Orlando Bloom, conocido por su papel de Légolas en El Señor de Los Anillos, y sabemos que este matrimonio tuvo de fruto una niña en 2020, Daisy. Además, la pareja siempre ha sido muy privada con el tema, manteniéndose lejos del ojo público. Ser madre es una tarea difícil, y serlo ha sido el trabajo de Katy durante los últimos años, por eso no hemos escuchado nada nuevo de la cantante.

En una reciente entrevista en el famoso programa de televisión Good Morning America, la cantante confirmó que su carrera está pausada desde el nacimiento de su hija, Daisy Dove, factor que ya conocíamos gracias a sus redes sociales.

.@katyperry reflects on her Las Vegas residency ahead of its final performance in November, calling it «my favorite show I’ve ever created.»@chrisconnelly has more on what’s next for the superstar. https://t.co/K7dXOGHRMN pic.twitter.com/KCUH7iaxgF

— Good Morning America (@GMA) August 4, 2023