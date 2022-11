Katy Perry rompe su silencio y desvela que le ocurrió para perder el control de su párpado

La semana pasada se viralizaba un vídeo de un concierto de Katy Perry, en el que la artista californiana intentaba mantener el ojo abierto, pero se le cerraba sin que ella pudiera controlarlo. Un vídeo que generó todo tipo de especulaciones, que ella misma ha terminado aclarando.

A través de un vídeo de aquel momento compartido por la propia artista en su cuenta de Instagram, Katy Perry ha desmentido las extrañas teorías que inundaron las redes sociales, haciendo creer que es algo que estaba planeado dentro de su nueva gira.

Katy Perry ha publicado el vídeo en sus redes sociales y lo ha acompañado del siguiente texto: «Cuando ves las nuevas fechas del PLAY 2023». De esta manera, la artista bromea al referirse al volumen de trabajo que tendrá en su residencia en Las Vegas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry)

Por otro lado, Katy Perry ha querido zanjar cualquier tipo de mensaje acerca de lo que ocurrió con su ojo, con el siguiente texto «¡Doy la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio no existe, a los que dicen que las aves no son reales y que el cielo no es azul, para que vengan a ver también mi falso truco de ojo de muñeca rota en la vida real en Las Vegas el próximo año!», bromeaba la artista.

La artista estadounidense explica que su nuevo show será como «viajar por los carriles de la memoria» y que se remontará a sus primeros éxitos, allá por 2008, cuando se hizo conocida en todo el mundo a gracias a la canción I kissed a girl. Por último, prometió a todos sus fans que le saldrá cerveza del pecho, contestando con humor a todas las teorías conspiranóicas que han surgido durante los últimos días.