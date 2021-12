El temazo de antes de acabar el año ha llegado y de la mano de Feid y Karol G. ‘Friki’ es el título de este éxito que está empezando a despegar y que se estrenó el pasado viernes 10 de diciembre. A punto de llegar a los dos millones de reproducciones en YouTube en tan solo cinco días, ¿serán capaces de situarse en los primeros puestos antes de que acabe el año?

La canción que está cargada de unos sonido tan enérgicos y tan pegadizos cuenta con la producción de Sky Rompiendo El Bajo y Noize. Por otro lado, todavía no disponemos de videoclip, ni sabemos si habrá. Eso sí, han dejado una imagen diseñada por Alejandro Giraldo que representa el nombre del sencillo. Se muestran 9 caras de personas con estilos totalmente diferentes y es que, han querido dejar claro que el reggaetón puede ser escuchado por cualquiera, no está limitado a un sector de personas.

No obstante, el tema ya había sido escuchado antes por los seguidores de ambos. Por una parte, la colombiana se subió al escenario en su país natal el pasado 5 de diciembre e interpretó ante las 100.000 personas que acudieron el nuevo single, pero eso sí, acompañada del también colombiano. Y, por otra parte, el de Medellín estrenó a principios del mes de noviembre ‘Vacaxiones’, donde al principio de la canción parece escucharse otra completamente distinta a la que luego seguirá. Se trataba de ‘Friki’, y desde ese momento muchos fueron los que no dudaron en pedirle al cantante que sacase la versión larga de ese inicio.

El año se cierra para ellos y a pesar de situación global, no ha sido tan malo, Karol G estrenó su tercer álbum ‘KG0516’ con temas como ‘El Makinon’ con Mariah Angeliq o ‘Gato Malo’ con Nathy Peluso entre otros. Feid no se quedó atrás y lanzó su sexto álbum ‘INTER SHIBUYA – LA MAFIA’ con éxitos como ‘14 de Febrero’ o ‘Si Tú Supieras’. Han querido acabar este 2021 juntos y de qué buena manera, esperamos que no sea la última colaboración que hagan juntos.