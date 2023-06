Julian Iantzi, explota con un concursante de ‘El conquis 2023’: «Aquí el que la hace la paga»

Las polémicas no paran en El conquis 2023 y esta vez ha sido Julian Iantzi el que ha terminado por explotar ante el comportamiento de los concursantes, que no dejan de meterse en líos. Locuras volvió a provocar al presentador, que no puede entender su comportamiento.

El concursante sigue siendo el gran candidato a la victoria final, pero sus despistes y salidas de todo le pueden costar llegar a la final si sigue así. Tras escaparse con Zuru y Etxe en mitad de la noche a buscar comida, ahora es una botella la que ha provocado que vuelva a ser mirado con lupa.

Una enorme discusión con Helena hizo saltar las alarmas y por eso, los presentadores del programa aprovecharon para añadir más tensión, como es habitual en este programa. Todo ocurrió por culpa de una botella que Locuras se guardó sin avisar a nadie.

«Algo ya tenías por ahí, ¿no? Una lata igual no pero algo ya tenías», reprochaba Lur Errekondo. El concursante no dudó en confesar: «Ayer fui a mear y vi un botellín de agua. Y por la vagueza de estar cansado y no querer levantarme doscientas veces a la vasija, la guardé en el saco. Y luego no me he atrevido ni a beber agua. Pero la guardé».

Movida entre Helen y Locuras a cuenta de las gafas de la navarrica #conquis22ETB pic.twitter.com/SLI2JDs3VS — El Conquistador ETB (@elconquis_etb) June 12, 2023

Julian Iantzi no tardó en saltar y mostrarse también muy duro: «Algo fuera de la norma. Después de todo lo que has pasado, por lo que pasó, que tan arrepentido estabas, ¿y de nuevo caes en la tentación?».

Locuras trató de salir del paso, pero no lo consiguió: «Y una vez guardado, no me atreví ni a sacarla. Esta mañana la quería tirar. Se ha juntado con que Helen se pensaba que igual le podía haber quitado una gafas, le he enseñado la botella y todos han visto que no estaba abierta pero está mal hecho…».

Tras una gran discusión, en la que intervino Helena también, el presentador de El conquis 2023 sentenció al concursante: «Se supone que hubo una reflexión, un arrepentimiento. Locuras, aquí el que la hace la paga. Ya la pagaste no hace mucho y la vas a volver a pagar».

«Has cometido una ilegalidad y tendrás que sufrir una consecuencia. Y que sea la última vez, la siguiente será directamente para casa. Pero directamente para casa. No hay más oportunidades ya», le amenzanó dejando claro que la organización será implacable.

¿Quién fue el eliminado de ayer de El conquistador?

Con la penalización de 2 minutos de retraso, Locuras gana el juego de la Pista Americana. Zorionak! #conquis22ETB pic.twitter.com/Uzy3ffJPQ7 — El Conquistador ETB (@elconquis_etb) June 12, 2023

Pese a que recibió un castigo de 2 minutos de penalización, Locuras ganó la prueba de inmunidad con facilidad y se salvó de una posible expulsión, otra vez gracias a su superioridad física. Tole y Helen fueron los grandes perjudicados, siendo los expulsados y teniendo que despedirse del programa.

Locuras llega al resort 5 estrellas como PRE-MIA-ZO. ¿Habrá botellines de agua? #conquis22ETB pic.twitter.com/xSL3796e7S — El Conquistador ETB (@elconquis_etb) June 12, 2023

Por su parte, el sancionado disfrutó de un gran premio en el campamento rico con fruta y dulces de todo tipo.