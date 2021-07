Tras la ruptura de Sandra Pica y Tom Brusse, Julen ha estado en el punto de mira. La catalana confesó que había estado entrenando con el ex tronista de ‘MyHyV’, haciendo saltar todas las alarmas. Las sospechas de los espectadores aumentaron cuando se dieron a conocer estos datos, pero varios rumores sobre una supuesta relación con Jesé Rodríguez descolocaron a todo el mundo.

Sandra Pica acabó su relación con el superviviente en Honduras, en ese momento Julen se atrevió a hablar de lo que sentía por la joven en una entrevista para ‘El programa de Ana Rosa’: “Si me preguntas si me gusta Sandra te digo que sí, porque es una chica guapa, que sabe hablar, me hace pasármelo bien… Pues siempre me va a gustar”.

La relación parecía dar pasos agigantados, de hecho el propio Julen confirmó tiempo después que los acercamientos entre ellos ya habían surgido. Fue entonces cuando salieron a la luz unas fotos en las que parecía que la extendedora estaba con Jesé Rodríguez en Ibiza pasándolo muy bien. En ‘Viernes Deluxe’, Sandra aseguró que no había tenido nada con el futbolista.

Todas estas polémicas dejaron a Julen al margen pero, en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, Carlos Sobera le preguntó directamente al protagonista de esta historia en qué punto estaba su relación con la catalana. El presentador comenzó preguntando al joven si ensayaba las posturas que cogía en la cama. “Bastante, la verdad, que este último mes, bastante”, confesaba.

Julen aclara qué tiene con Sandra Pica en la actualidad 💥#TierraDeNadie12

https://t.co/jgs3RArS1g — Telecinco (@telecincoes) June 30, 2021

Ante estas palabras, Carlos Sobera fue directo: “Pero ya no estás con Sandra Pica, ¿no?”. Julen aclaró que son sólo amigos que se lo pasan muy bien pero que ambos son libres de hacer lo que quieran en todo momento. Ahora que el extronista entra a ‘Solos’ puede pasar cualquier cosa, de hecho Oriana Marzoli hizo una petición al programa para ponerle a prueba: “Ponedle un pivón, por favor”.

Los deseos de la venezolana son órdenes. Inma Campano será la compañera de Julen en ‘Solos’. Ambos se habían conocido en ‘MyHyV’, la sevillana entró a pretender al joven pero sin obtener resultados, ¿será el momento de conquistar a Julen?