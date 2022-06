José Antonio Avilés saca de sus casillas a Ana María Aldón: “¡Tú eres tonto, chaval!”

José Antonio Avilés y Ana María Aldón han vuelto a protagonizar un enfrentamiento en ‘Viva la vida’. La diseñadora participó en la ‘Sálvame Fashion Week’, que reunió en el plató del mismo programa a José Ortega Cano y a Rocío Carrasco. Un tema del que se habló en el programa conducido por Emma García.

Por otro lado, el pasado fin de semana Ortega Cano, Gloria Camila y parte de la familia Mohedano se encontraron en Chipiona para asistir al homenaje anual a Rocío Carrasco. «No sabía que hoy procesionaba la Virgen de Regla», comentó Ana María Aldón. «Pues, hija, anda que tu marido te tiene informada», respondió José Antonio Avilés.

En ese momento, el colaborador lanzó el segundo dardo a Ana María: «Terelu, ¿a que si tú estuvieses casada tu marido te hubiera dicho en qué consiste este día o esta jornada? Pues a mí me sorprende que Ortega Cano no le haya dicho nada».

Ana María Aldón ve por primera vez en directo las declaraciones de Gloria Camila en las que critica sus diseños #VivaLaVida512 https://t.co/EaRnXWXsUL — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 28, 2022

En ese momento, Ana María Aldón explotó contra el colaborador: «¡Tú eres tonto, chaval! ¡Tú eres tonto!». «A mí no me eches la culpa. La culpa se la tienes que echar a Gloria Camila después de todo lo que te ha dicho», exclamó José Antonio Avilés. «Probablemente, mi marido ni siquiera sepa cuál es el orden de las procesiones», respondió la diseñadora.

Minutos más tarde, el programa de Emma García recordaba las desafortunadas palabras que había tenido Gloria Camila para ella en ‘Ya son las ocho’. «Esta niña deja claro que la relación contigo es nula y que hay una relación cordial porque el nexo de unión entre vosotras es su padre, pero ni tú la tragas a ella ni ella te traga a ti», señaló José Antonio Avilés.

«¿Porque lo digas tú? ¡Eso me lo vas a decir tú a mí! ¿Qué no la trago?», le gritó Ana María Aldón. En ese momento, el colaborador exclamó: «No es la primera vez que esta niña te humilla. En privado también lo hace. Eso es lo que la gente piensa en su casa. Eres una cobarde porque no eres capaz de decir ‘estoy hasta las narices de tu actitud, te he tragado 700 veces, pero no te voy a tragar una 701’». Unas palabras que no sentaron nada bien a la colaboradora.