El paso de Rocío Carrasco por los platós de Telecinco siempre da de qué hablar. En esta ocasión no iba a ser menos, debido a que ha generado una gran cantidad de contenido, que en algunos programas como ‘Viva la vida’, han querido desmenuzar al detalle. En él, sin embargo, no todos los colaboradores del programa presentado por Emma García quisieron dar su opinión al respecto.

José Antonio Avilés decidió mantenerse al margen, debido a que no está a favor con las palabras de la hija de Rocío Jurado. Por ello, con motivo de evitar el reproche de sus compañeros, argumentó que prefería guardar silencio. La presentadora tomó la palabra para insistirle en que interviniera, por lo que antes de hacerlo, pidió al resto de tertulianos que respetaran su punto de vista: “Si no están de acuerdo con lo que digo, que lo respeten”.

Tras estas declaraciones, su compañera Isabel Rábago reaccionó indignada ante la situación que se había formado en plató: “Da la sensación de que en este plató no tenemos la libertad de hablar o que, dependiendo de la opinión que tengamos, aquí prevalecen unas ideas sobre otras. ¡No es verdad! Me niego”. Asimismo, Emma García tomó seguidamente la palabra, diciendo visiblemente enfadada, que en su programa se respetan todas las opiniones: “Hasta ahora se ha respetado a todo el mundo… otra cosa es que sea difícil”.

“En este y en otros temas habéis dicho lo que habéis querido. Estemos o no de acuerdo. Otra cosa es que a las personas que tienen una opinión se les oiga más porque el resto no habla tanto”, comentó la presentadora, antes de exigir a su colaborador, que aclarase el por qué de su comentario. A continuación, Avilés confesó: “Yo no he dicho eso. He dicho que, cuando se debaten aquí ciertas cosas que vosotras habéis vivido y de las que tenéis mucha más información y habláis con más vehemencia, para mí es muy complicado entrar en el debate”.

Sin embargo, antes de que cesara en su turno, Emma García le interrumpió pidiéndole: “Avilés, frena ahí”. Finalmente, tras las disculpas del colaborador, terminó aclarando lo siguiente: “Eso lo has dicho y te he dicho que sí que es verdad. Ahí te entiendo, pero de la complicación al miedo hay un trecho. Me alegra que lo aclares”.