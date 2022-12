José Antonio Avilés confiesa el problema de salud que le han detectado

José Antonio Avilés es ahora colaborador tanto de Sálvame como de Sábado Deluxe. Sin embargo, el pasado sábado 10 de diciembre acudió al Deluxe en calidad de invitado y no de colaborador a contar el problema de salud que sufre.

En algunas ocasiones, Sálvame somete a un test de inteligencia a sus colaboradores. Este fue el caso del cordobés, solo que la psicóloga que supervisa el test detectó una anomalía en sus resultados. También llevó a consulta con sus compañeros de profesión aquello que no le cuadraba del comportamiento del colaborador.

“Un mes después de hacerme el test de inteligencia los directores me llaman para comentarme que la psicóloga quería hablar conmigo por un tema de salud”, ha comentado José Antonio Avilés. “Después de analizar el informe y los resultados de su memoria verbal tan baja y diferente a los demás consulté a los compañeros neuropsiquiatras. Había posibilidad de que pudiera ser algo grave”, ha continuado contando la psicóloga que ha acompañado al colaborador durante la entrevista.

Avilés ha pasado unos meses muy duros entre pruebas medicas #sosaviles — Deluxe (@DeluxeSabado) December 11, 2022

El tertuliano ha desvelado que tiene unas pequeñas manchas en el cerebro provocadas por un micro ictus. “Tenía miedo de que fuese un tumor. Lo descartaron y dijeron que eran estas manchas muy pequeñas, que sufre mucha gente pero que no lo saben porque no se hacen esta prueba”, ha contado.

A continuación, ha explicado lo que le han recomendado los médicos: “Me han dicho que puedo hacer vida normal, pero que tengo que controlar el estrés”. Debido al carácter del polémico colaborador es algo que sus compañeros han visto complicado. Sin embargo, Avilés está dispuesto a dar un cambio radical a su vida y controlar sus nervios por el bien de su salud.

Sobre el posible motivo de este micro infarto cerebral, el cordobés tiene una teoría. Él cree que todo puede venir de 2020, cuando se vio envuelto en una polémica en Supervivientes provocada por sus propias mentiras. “Una noche me levanté con un dolor en un ojo muy fuerte, tensión alta y ganas de vomitar. Fui al médico y me dijo que podría deberse al estrés. Tras la prueba de ahora los médicos me han comentado que pudo producirse ese día perfectamente pero que ahora es complicado saberlo”, ha explicado.