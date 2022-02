Jorge Javier Vázquez ha querido mandar un mensaje desde el plató de ‘Sálvame’ a Rosa Benito después de ver unas imágenes de su intervención en el Fresh de ‘Ya es mediodía’ de este jueves 3 de febrero. La que fuese mujer de Amador Mohedano ha mostrado su enfado sobre el apodo que recibe desde el programa donde fue colaboradora. Allí la nombran como “la viuda de Rocío Jurado” y es que hasta a Rocío Carrasco le pareció gracioso. Tras ella hablar, el catalán se ha dirigido a ella para enviarle un mensaje tranquilizador y amigable a la de Alicante.

«La verdad es que es mejor ver las cosas que que te las cuenten. No lo he podido ver porque estoy que me arrastro», ha comentado Jorge acerca del problema que ha sufrido con sus ojos. «No entendía nada. He llamado a Valldeperas porque no sabía porque Rosa se cabrea», fueron sus primeras palabras en relación al tema. «Rosa tiene razón. Bob Pop acuñó el término de ‘cuñada viuda’ y a mí se me olvidó y dejé de lado lo de cuñada y pasé a llamarla viuda. De verdad que Rocío Carrasco creo que ni cayó en la cuenta», cuenta el presentador de Telecinco.

Rosa Benito sigue indignada: «Me pareció vergonzoso»#YaEsMediodía3F

https://t.co/8Cm0B1lK5W — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 3, 2022

El de Badalona no ha querido darle mucha más importancia al asunto, pero sí que le ha molestado cómo se ha referido a él Rosa Benito: «No lo hice con la intención de dar un paso más allá. La cuñada viuda es el génesis de Bob Pop, que me hubiera gustado que se me ocurriera a mí, pero es que es una chorrada. Me ha molestado que se refiera a mí como ‘este señor’, no lo entiendo».

Finalmente, después de zanjar esta polémica, ha cogido su móvil para mandarle un audio a la excolaboradora de ‘Sálvame’: «Oye que soy ‘ese señor’ que tiene poca vergüenza. Que, a ver, cariño mío, cuando nos vemos y nos vamos por ahí. Rosa, hija, un poco de sentido del humor». «Rosa, ¡eres muy grande y eso no te lo quita nadie! Lo de ‘cuñada viuda’ se te queda corto. Eres la viuda de Rocío Jurado», terminaba diciendo el audio que finaliza esta pequeña disputa causada por un malentendido.