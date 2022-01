Rosa Benito, colaboradora de ‘Ya son las ocho’, ha reaccionado de una manera mucho más conciliadora al nuevo paso que su sobrina, Rocío Carrasco, ha querido dar. Debemos tener en cuenta que la protagonista de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ sorprendió al estrenar el tráiler de ‘Montealto: regreso a la casa’.

¿En qué consiste? En un nuevo especial, a modo de homenaje, a su madre que próximamente se emitirá en Telecinco. En este pequeño avance podemos ver cómo Rocío Carrasco aparece abriendo numerosas cajas con cosas que pertenecían a esa casa y que, durante 15 años, han permanecido guardadas.

Rocío Carrasco, visiblemente emocionada al abrir estas cajas, no dudó en hacer llegar tanto a sus hermanos Gloria Camila y José Fernando como a Ortega Cano varias de sus pertenencias. Ellos, aunque han agradecido el gesto, no han querido ocultar el descontento que sienten por haberlo hecho públicamente.

Rosa Benito, a Alexia Rivas tras preguntarle por Rocío Carrasco: «Te iba a responder de una forma desagradable» https://t.co/QrumUJmsM7 — Telecinco (@telecincoes) January 18, 2022

Rosa Benito, por su parte, ha mostrado una opinión completamente distinta: “Esto le engrandece”, refiriéndose a su sobrina. En el programa ‘Ya son las ocho’, la que fuera mujer de Amador Mohedano ha querido lanzar un mensaje a la protagonista de la docuserie, reclamándole un regalo que ella hizo a su cuñada cuando estaba en el hospital.

Aunque no lo ha exigido en ningún momento, lo cierto es que se trata de un objeto que, en algún momento, le gustaría recuperar. “Cuando hice 25 años de casada con Amador me regalaron una Virgen de Regla y, cuando Rocío estaba enferma, se hizo una especie de altar con todos los santos y agua bendita. Luego ese altar se llevó del hospital a su casa y esa virgen se quedó ahí… Yo creo que sí me la daría”, aseguró la colaboradora de televisión.

Es un hecho que Rosa Benito se ha mostrado de lo más conciliadora con Rocío Carrasco en ‘Ya son las ocho’, algo que ha querido poner en valor la mismísima Sonsoles Ónega. De esta manera, la ganadora de ‘Supervivientes’ ha querido dejar claro que ella siempre “ha defendido” a su sobrina: “Cuando estaba en ‘Sálvame’ y la ponían como los trapos la que la defendía era yo y ahora me están dando la razón”. Además, Rosa reconoce está muy emocionada por esta nueva entrega del documental.