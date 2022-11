Jorge Javier Vázquez y Raquel Mosquera protagonizan un tenso reencuentro: “Esto es muy sucio”

Jorge Javier Vázquez y Raquel Mosquera protagonizaron un tenso reencuentro en el plató de Sábado Deluxe este fin de semana. «Llevamos dos meses proponiéndote venir y si traemos a Beyoncé pone menos imposiciones», le dijo el presentador nada más comenzar la entrevista.

«Uno cuando se sienta en un plató de televisión no puede decir quién es buen profesional y quién no es buen profesional… Un profesional cuando trabaja en televisión tiene que estar preparado para bajarse las bragas todos los días. No has dejado trabajar al programa», le dijo Jorge Javier muy serio a la invitada.

Raquel Mosquera le acusó de sacara a relucir eso porque ahora es amigo de Rocío Carrasco. «Raquel, mientes. Quedas mejor si aceptas la proposición del programa y dices ‘ponerme a los que os dé la gana’. Y que luego el público diga lo mal profesional que es este colaborador u otro por ser amigo de Rocío Carrasco», señaló el presentador.

«Traigo la documentación y he pedido que a mí se me escuche esta noche», le contestó Raquel Mosquera. «Has hecho un programa a tu medida», le dijo Jorge Javier Vázquez de manera contundente. «Eso es una manipulación total y absoluta. Eso es muy sucio, Raquel», sentenció el presentador.

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez le recordó todas las «las contradicciones y falsedades» en las que había caído. «Te hemos pillado en unas cuantas, en muchas contradicciones y en muchas falsedades. Incluso has hecho alianzas demoniacas, te has aliado con el mal… Me has decepcionado en el terreno emocional, me has caído bastante», exclamó.

«Y te digo, te conozco desde hace muchos años y cuando se decepciona a alguien es porque se establecen lazos de cariño. Trabajo contigo desde hace muchos años y cuando las escucho me decepcionas, pero porque me has importado», zanjó antes de comenzar la entrevista con la peluquera.