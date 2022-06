Jorge Javier Vázquez, protagonista por un divertido «zasca» a Miguel Frigenti

Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti han protagonizado un divertido «zasca». La Fábrica de la Tele está preparando la primera edición del ‘Sálvame Mediafest’, un festival de música donde los colaboradores tendrán que cantar.

El presentador y el tertuliano han vivido un alegre momento en el plató del programa. El catalán comparó el tono de voz del periodista con el de Miriam Saavedra, lo que ha desatado las carcajadas del resto de compañeros.

El cómico estaba sentado justo al lado del joven, se ha levantado de su asiento y le ha dicho que «Miguel, creo que vas a tener problemas con la voz en el ‘Mediafest’». El colaborador, bastante sorprendido, le ha respondido: «¿Por qué? si no estoy hablando casi nada…».

El zasca de Jorge Javier a Miguel Frigenti: lo compara con Miriam Saavedra #yoveosálvame https://t.co/HMeAtVkGgm — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 8, 2022

«Me he tenido que ir de ahí porque tienes el mismo tono que Miriam Saavedra», ha dicho entre risas Jorge Javier Vázquez. «Qué dices, no me digas eso porque no es verdad», ha respondido el tertuliano. Desde hace unos días, ‘Sálvame’ ha ido desvelando a los cantantes invitados al evento.

El cuatro grupo confirmado ha sido Ladilla Rusa y sus integrantes, Tania y Víctor, se han mostrado muy agradecidos por esta oportunidad que les da el programa. El presentador, a modo de burla, les preguntaba si al recibir la propuesta, habían pensado que era una negativa.

«Para nada, sí rotundo. Nosotros nos atrevemos a todo y podemos estar un día en una fiesta superpunk y otro con vosotros», comentaba el cantante. Además, el programa ha desvelado que Miguel Frigenti será el colaborador que se subiría al escenario junto al grupo indie.

David Civera fue el primero en confirmarse para el ‘Sálvame Mediafest’ y cantará junto a Carmen Borrego. A continuación, se conoció que Amistades peligrosas también iba a sumarse y subiría al escenario con Laura Fa. Raúl, el tercer artista desvelado, interpretará sus temas con Alonso Caparrós.