Jorge Javier Vázquez ha confesado en varias ocasiones no ser un seguidor incondicional de ‘Eurovisión’. De hecho, el presentador catalán ha llegado a sentir cierto rechazo por el festival europeo. No obstante por Chanel, la representante española del festival este año, siente devoción y admiración absoluta.

El presentador de ‘Sálvame’ ha mostrado su apoyo a la artista en innumerables ocasiones, e incluso pidió a la productora del programa, La Fábrica de la Tele, que le dejasen ir a Turín para ver a Chanel actuar en la gran final de ‘Eurovisión 2022’. No obstante, su opinión personal sobre todo lo que rodea al festival no es tan buena.

«Ahora sí que la voy a liar», entonó el presentador este martes, antes de decir lo que pensaba: «Creo que no me gusta Eurovisión», señaló. A pesar de que cree que «es un espectáculo maravilloso», hay una cosa que ha visto estas últimas semanas que no le ha gustado.

Jorge Javier Vázquez cree que se ejerce demasiada presión sobre los participantes: «Al artista se le somete a una presión brutal, cada delegación le tiene como el elemento que tiene que ganar». Para él, ‘Eurovisión’ es como una «carrera de talentos», más que un festival de la canción.

Por otro lado, Jorge Javier ha vuelto a demostrar su admiración por Chanel, al dedicarle su último post en su blog de la revista ‘Lecturas’. El presentador le ha dedicado unas bonitas palabras tras su impecable actuación en ‘Eurovisión 2022’ y su tercer puesto, la mejor posición de España en el festival desde hace 27 años.

«No sé cuántas veces me he visto ya la actuación de Chanel en Eurovisión. Bravo por ella y por todo su equipo. Han conseguido ilusionar a un país muy necesitado de consenso y alegría. Chanel ha demostrado por qué la cultura y el arte son tan importantes. Es hora de que protejamos más a nuestros artistas y reconocerles el servicio que prestan a la sociedad», dice en su último post.