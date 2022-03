Ante el inminente estreno de ‘Supervivientes 2022’ muchos espectadores se preguntan por qué Jordi González no será presentador del reality. Tras anunciar un año sabático, el catalán ha concedido una entrevista en el programa ‘El Suplement’, de Catalunya Radio.

Ante su misterioso abandono, la cadena ha optado por fichar al que fuera uno de los reporteros más conocidos de la primera época de ‘Sálvame’ como su sustituto. De esta manera, Ion Aramendi se une a Carlos Sobera, Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias.

La poca información acerca de González es que pasa grandes temporadas en Río de Janeiro, donde vive la mayor parte del año. Además, también tiene casas en Madrid, Barcelona y en Miami, teniendo fuera de España negocios que nada tienen que ver con el mundo de la televisión.

Esa vida fuera de España es la que podría haberle llevado a tomarse un descanso de la televisión y no participar en ‘Supervientes’, aunque no es el primero en los últimos años. Pese a todo, su vida privada es un misterio que el sigue ocultando.

«Vivo solo. Técnicamente sí, no tengo pareja. Me da pereza tener pareja. He tenido pareja, he estado aparejado mucho tiempo, pero me gusta también no tenerla. Hay épocas para cada cosa. En invierno es mejor tenerla y en el Carnaval de Rio no», confesó en el programa de Cataluña Radio.

La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien. — Jordi González (@jordiGlez) February 22, 2022

En las redes sociales quiso aclarar su ausencia como presentador de ‘Supervivientes 2022’: «La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba».

Por lo tanto, queda claro que hasta la próxima primavera no parece que volvamos a ver a Jordi González ponerse frente a una cámara. Habrá que esperar a ese momento para comprobar qué proyecto profesional le guarda Mediaset para su regreso.