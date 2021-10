Jordi González ha desvelado en el plató de ‘Secret Story’ cuál es una de sus mayores fobias. El presentador catalán se ha sincerado y ha desvelado esta anécdota inédita a los espectadores. Se trata de algo que espera que nadie le pida hacer jamás.

“No bailo. No he bailado nunca” señaló el presentador de ‘Secret Story’, después de que varios de sus compañeros le insistieran en que bailase con ellos la canción que estaba sonando. Sin embargo, Jordi González tiene claro que a él nunca le van a ver bailando.

“Solo me han visto bailar tres personas y ya no están para contarlo”, zanjó el presentador entre risas, ante las peticiones de los colaboradores del programa para que se animase a bailar. Sin embargo, el presentador declinó la petición, asegurando que tiene “fobia” a bailar en público.

¡Empezamos el día con energía! Seguimos el día a día de la casa con el hashtag #Secret5O y, a las 20.00h, tenemos ‘Cuenta Atrás’ 👏 Hay que igualar los bailes de @laralvarezg, ¿eh @carlos_sobera? 😉 ¡A por el martes! pic.twitter.com/LwQzjPBqNq — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 5, 2021

“Me da vergüenza. Ni yo mismo me puedo ver reflejado en un espejo de casa”, señaló el presentador, algo que todos los presentes en el plató no entendían, aun así, él decidió bailar. Y es que si no le gusta bailar, mucho menos lo haría delante de millones de espectadores.

El presentador catalán es muy receloso de su vida privada, por ello, en contadas ocasiones habla de ella, ni siquiera de sus gustos o aficiones. De una forma muy respetable, Jordi González prefiere mantener alejada de la televisión su vida privada. Aunque ahora, los espectadores ya conocen que no le gusta bailar.