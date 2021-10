Ibai Llanos, hace tan solo unos días, publicó en su canal de YouTube un vídeo que ha dado muchísimo de qué hablar. El creador de contenidos nos hizo partícipes de su experiencia en el restaurante ABaC de Jordi Cruz. Entre otras cuestiones, el streamer reconoció que había sido la comida “más cara de su vida”.

Desde ese mismo momento, el jurado de ‘MasterChef’ ha recibido un gran número de comentarios respecto a los precios que tantísimas reacciones generó. Por ese mismo motivo, Jordi Cruz no dudó en responder a través de un directo de lo más improvisado en su perfil oficial de Instagram.

El catalán, entre otras cuestiones, se ha sincerado sobre la concepción que muchas personas tienen de la siguiente palabra: “Caro”. A pesar de que el vídeo de Ibai Llanos le pareció realmente “maravilloso”, Jordi Cruz sí que ha asegurado que el creador de contenidos se equivocó en diversas cuestiones que dijo.

“Entiendo que Ibai cuando cuelga el vídeo dirá ‘mirad, he ido al restaurante más caro de Barcelona’ pero, amigo mío, no es el más caro”, comenzó diciendo el juez de ‘MasterChef’ en este directo en Instagram. Además, añadió: “Además, caro es una forma de hablar. Me raspa porque ir a un restaurante como ABaC no es como comprarse un bolso de Gucci”.

El chef no ha dudado en reconocer a sus seguidores que nunca se suele buscar en Internet pero, como consecuencia del vídeo de Ibai Llanos, sí que quiso hacerlo. Es entonces cuando encontró diversos titulares donde palabras como “hachazo” o “pastizal” resaltaban sobre otras cuestiones. Y eso es algo con lo que no está de acuerdo.

De esta manera, Jordi Cruz dejó claro que su negocio tan solo suman un 5% a lo que les cuesta tanto comprar los alimentos como pagar al personal. Es más, y que en diversas ocasiones ni a eso llegan. El catalán fue contundente: “Sí que es verdad que ABaC es el que vale más dinero de los restaurantes que yo tengo. No es un restaurante para todos los días, pero que 225 euros es un pastizal… Bueno, si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro”.

Jordi reconoce que hay muchas personas que ahorran durante un tiempo para poder disfrutar de “una noche especial”. Y, aunque sea mucho dinero, recalca que tanto en Barcelona como en varios países llegarían a pedir el doble por un menú con esas características. Eso sí, deja claro que “no es una crítica. Gracias Ibai por venir a casa y por hacer ese vídeo, que yo me he reído y me ha gustado mucho cómo lo has hecho”.