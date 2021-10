Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. El exitoso creador de contenidos ha logrado hacerse viral gracias a su canal de YouTube. En este caso, el tema principal del vídeo en cuestión era visitar el restaurante “más caro de Barcelona”. En este caso era el ABaC, el restaurante de Jordi Cruz que cuenta con nada más y nada menos que tres estrellas Michelin.

En un primer instante, Ibai Llanos se dirigió a su público para contar lo que iban a ver en este nuevo vídeo. Además, hizo una advertencia: “Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura”. Poco después puso rumbo al restaurante, donde nada más llegar saludaron al mismísimo Jordi Cruz y al resto del equipo.

En los 17 minutos de vídeo, Ibai Llanos y un reducido grupo de amigos probaron el menú degustación del restaurante ABaC. Un total de 20 platos, cada uno de ellos completamente diferente al anterior. Era toda una experiencia que, desde luego, no les estaba dejando indiferente.

Finalmente, llegó el momento de que el creador de contenidos desvelara el precio que le había costado disfrutar de esta experiencia gastronómica. Tirando de esa sinceridad que le caracteriza, Ibai comenzó diciendo que “hemos comido durante 3 horas y media aproximadamente. Para mí ha sido espectacular”.

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir. Es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros”, reconoció, realmente agradecido.

Es entonces cuando Ibai Llanos confirmó que este menú degustación en el restaurante ABaC de Jordi Cruz había costado unos 225 euros por persona. “Es la comida más cara, con diferencia, que he pagado en toda mi vida. Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y, obviamente, me lo puedo permitir”. ¡Misterio resuelto!